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Эксперты определили самый уродливый город на планете. Он в Европе 0 2192

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Эксперты определили самый уродливый город на планете. Он в Европе

Европа знаменита множеством мест, привлекающих миллионы туристов ежегодно. Однако на Старом континенте находится и город, который некоторые называют «самым уродливым» на планете.

Как пишет Express, Шарлеруа в Бельгии когда-то был важным центром угледобычи и сталелитейной промышленности. Но после десятилетий упадка он стал известен своими заброшенными зданиями, бедностью и улицами, заваленными мусором. С населением более 200 тысяч человек, это крупнейший город Валлонии и четвертый по величине в Бельгии.

Некоторые районы по-прежнему привлекательны — например, церковь Святого Христофора и Беффруа Шарлеруа, но всего в нескольких метрах от них, как отмечает ютубер Томоти в видео под названием «Заброшенные места Шарлеруа: внутри самого уродливого города мира», обстановка резко меняется.

Томоти приехал в Шарлеруа, чтобы выяснить, заслуживает ли город свою печальную репутацию, и снял об этом видео. С момента публикации ролик собрал более 100 тысяч просмотров. Блогер рассказал: «Здесь уродливые, пустые и сгоревшие здания, огромная промышленная зона прямо рядом с центром и множество заброшенных объектов».

Среди самых жутких мест — руины старых угольных шахт, в том числе Charbonnage du Gouffre, где до закрытия в 1969 году ежегодно добывали 145 тысяч тонн угля. А на шахте Bois du Cazier в 1956 году погибли 262 человека.

На другой шахте, Charbonnage du Pêchon, в 1950–70-х годах произошло несколько смертельных несчастных случаев. В своем видео Томоти отмечает, что город окружен терриконами — насыпями из отходов добычи, которые местами уже заросли зеленью и стали прогулочными тропами и смотровыми площадками.

В городе также есть заброшенная линия метро, построенная по так называемой «системе вафельницы» — прежней политике, согласно которой регионам выделяли одинаковые инфраструктурные проекты, вне зависимости от реальных потребностей. Почти достроенная линия Châtelet была заброшена после того, как проект закрыли в 1980-х. «Это было слишком амбициозно для такого города, как Шарлеруа», — говорит Томоти.

Здесь же долгое время находился дом серийного убийцы Марка Дютру, простоявший до 2022 года, когда его наконец снесли. Сейчас на этом месте мемориал жертвам насилия.

Среди других заброшенных объектов — полуразрушенный бассейн, депо по обслуживанию поездов и велодром, использовавшийся во время Евро-2000. Бывшая электростанция Centrale Monceau также была закрыта после протестов и теперь лежит в руинах. «Эта станция в свое время отвечала за 10% выбросов CO₂ в Бельгии», — объяснил Томоти.

Подводя итоги поездки, ютубер отметил: «Хотя Шарлеруа действительно выглядит непривлекательно, я сомневаюсь, что он по праву считается самым уродливым городом в мире. У него все же есть свой своеобразный шарм, но ему также приходится сталкиваться с серьезными проблемами и мрачным прошлым. Возможно, когда-нибудь он снова станет красивым и процветающим… а может быть, так и останется городом бедности и упадка».

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#европа #города
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