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Русский театр Таллина сменил свое название 0 981

Lifenews
Дата публикации: 10.06.2025
LETA
facebook.com/VTeaterEestis/

facebook.com/VTeaterEestis/

ФОТО: пресс-фото

Русский театр в Таллине теперь будет называться "Театр Сюдалинна", сообщила во вторник BNS пресс-служба театра.

На состоявшемся 9 июня заседании совета Русского театра принято решение о переименовании театра. Начиная с театрального сезона 2025/2026, театр официально будет носить название Театр Сюдалинна.

Театр Сюдалинна – это профессиональный репертуарный театр Эстонии. Его единственной особенностью по сравнению с другими государственными театрами является то, что он работает на русском языке. Театр продолжит свою деятельность в прежнем здании в Таллинне по адресу площадь Вабадузе, 5 и представит зрителям в новом сезоне ранее запланированный репертуар. Спектакли будут играться на русском языке с синхронным переводом на эстонский.

Театр стремится быть равноправным участником театральной жизни Эстонии. Обновлённый Театр Сюдалинна чётко обозначил свою цель стать частью театральной системы и культуры Эстонии и расширить свою аудиторию, в том числе за пределами русскоязычной общины.

«Театр Сюдалинна стремится быть полноправным игроком на театральной сцене Эстонии. Театр должен больше соотноситься с формами, репертуаром и подходами других театров страны. Театр не может существовать в культурном и политическом вакууме или формировать некий анклав. Театр – это неотъемлемая часть культурного пространства Эстонии»,- отметил художественный руководитель театра Дмитрий Петренко.

«Смена названия — это практичное и обдуманное решение, которое способствует устойчивому развитию театра»,- подчеркнула директор театра Анне-Лии Пяйв.

Обсуждение смены названия началось свыше года назад. В процессе участвовали сотрудники театра, члены совета, представители Министерства культуры, а также авторитетные деятели культуры. Решение было принято взвешенно, исходя из необходимости более чёткого позиционирования театра в эстонском культурном поле и устранения искажённых интерпретаций в международной коммуникации и медиа.

Сюдалинн (эст. Südalinn — «Сердце города») — микрорайон в районе Кесклинн города Таллина, столицы Эстонии. Рекламным слоганом театра теперь будет "Театр в сердце города".

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#эстония #театр
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