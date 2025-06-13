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У католиков появится первый святой в XXI веке: папа римский канонизирует создателя сайта 1 569

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
У католиков появится первый святой в XXI веке: папа римский канонизирует создателя сайта

Умерший от лейкемии итальянский подросток станет первым святым XXI века, сообщает CNN.

Папа римский Лев XIV объявил, что канонизация Карло Акутиса состоится 7 сентября 2025 года.

По данным телеканала, Акутис умер в возврате 15 лет. При жизни он создал сайт, на котором публиковались сообщения о чудесах.

Акутис получил прозвище «божьего инфлюенсера» и стал популярным среди молодых католиков.

Для причисления к лику святых в католической церкви обычно нужно, чтобы кандидаты имели два чуда.

Акутис исцелил бразильского мальчика, родившегося с врожденным синдромом, а также девочку, получившую травму головы после падения с велосипеда.

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#папа римский
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(1)
  • К
    Кайзер
    13-го июня

    Христоз головного мозга.

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