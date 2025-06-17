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42-летняя Ксюша Бородина продолжает отрываться при молодом муже 0 323

Lifenews
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Совет да любовь, молодым.

Совет да любовь, молодым.

В Санкт-Петербурге она выбрала гостиничный номер за 1000 евро.

В жизни Ксении Бородиной наступила череда праздников. Сначала свадьба, потом день рождения дочки. А несколько дней назад она устроила роскошную вечеринку для своего любимого мужа. Николаю Сердюкову исполнилось 37 лет. И уже на следующий день они продолжили веселье.

Оказалось, что Ксения и Николай перенесли свои предсвадебные торжества. Уже будучи в браке, они решили отпраздновать девичник и мальчишник, и для этого им пришлось ненадолго расстаться. Бородина вместе с подружками отправилась в Санкт-Петербург. Начали вечеринку они еще в поезде и торжественно открыли бутылку шампанского.

«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», — заявила телеведущая. По дороге подруги много веселились и смеялись. Прибыв в Северную столицу, они заселились в шикарный отель, номер в котором стоит более 100 тысяч рублей. В комнате Ксению ждал сюрприз — все помещение было заполнено белыми шарами с черными лентами.

Вечером подруги устроили для Бородиной праздничный ужин. Большой компанией они отправились в ресторан средиземноморской кухни. Ксения выбрала для вечеринки элегантное черное платье с гипюровыми вставками. Телеведущая уложила волосы волнами и сделала вечерний макияж в коричневых оттенках.

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В ресторане девушек ждали бокалы, на каждом из которых была фотография виновницы торжества с подругой. А в конце вечера они надели на головы декоративные венки. Стоит отметить, что это древнерусская традиция. Венок из полевых цветов или искусственных бутонов — олицетворение юности и невинности. Его ношение символизирует последние моменты «вольной» жизни невесты перед замужеством.

Напомним, Ксения и Николай зарегистрировали брак 3 июня. После росписи в ЗАГСе они устроили небольшое торжество, на которое пригласили только самых близких друзей. Однако останавливаться на этом молодожены не планируют, и совсем скоро пройдет грандиозное мероприятие. Бородина ответственно подошла к подготовке, она старается продумать каждую мелочь, чтобы сделать этот день особенным.

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#ксения бородина
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