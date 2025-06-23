Лиго — один из самых любимых праздников в Латвии. Мы отмечаем его с размахом, соблюдая старинные традиции: плетём венки, поём, разжигаем костры и ищем мифический цветок папоротника. Но для врачей эти дни — одни из самых тяжёлых в году.

Чтобы праздники прошли радостно и без неприятных последствий, медики «скорой» поделились простыми, но важными советами.

Перед тем, как пойти в поле за цветами для венка, убедитесь, что знаете, какие растения собираете. Некоторые из них могут вызвать аллергию или даже быть ядовитыми. Не забудьте обработать себя средствами от клещей — они могут переносить опасные болезни, такие как энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз. Нелишними будут и репелленты от комаров и других насекомых. А если вам так не повезёт, что вас укусит гадюка — единственная ядовитая змея в Латвии — главное: не паниковать, не накладывать жгут, не пытаться отсасывать яд, а срочно ехать в больницу.

Традиционные купания и баня в ночь на Лиго тоже могут быть опасными. Особенно если в крови алкоголь. Прыгать в незнакомую воду — прямой путь к серьёзной травме позвоночника. Даже если вы просто собираетесь побродить по утренней росе — помните о клещах. Ну а если уж вы выпили — лучше не лезьте ни в воду, ни в лодку. И другим не позволяйте.

Костёр, который традиционно должен гореть до самого утра, тоже может стать источником беды. Прыжки через огонь — красивая, но рискованная традиция. Каждый год кто-то получает ожоги или травмы. Если обожглись — охлаждайте кожу холодной водой не менее 10 минут. А если при прыжке неудачно приземлились — не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.

Цветок папоротника, конечно, никто так и не нашёл, но поиски продолжаются. Главное — не забывайте о защите. В последние месяцы по всей Европе растёт число заражений инфекциями, передающимися половым путём. Особенно часто диагностируют сифилис и гонорею. Так что, если собираетесь на «романтические поиски» — возьмите с собой презерватив, советуют медики.

Лиго без пива — не Лиго? С этим спорить трудно. Но алкоголь — частая причина травм, несчастных случаев и тяжёлых последствий. Лучше выбрать безалкогольный вариант. Тем более, если у кого-то в компании уже есть проблемы с алкоголем, одна кружка может привести к серьёзному срыву.

С сыром — всё проще. Никто ещё от сыра не пострадал. А вот с шашлыком будьте осторожнее. Не переедайте, и тем более не торопитесь — можно подавиться. В таких случаях полезно знать, как применять приём Геймлиха, чтобы освободить дыхательные пути.

Собираясь на природу, не забудьте аптечку: активированный уголь, таблетки от аллергии, мазь от укусов, бинты, пластыри — всё это может пригодиться.

Если всё же что-то случилось — не теряйтесь и срочно звоните 112.

Берегите себя и своих близких. Пусть Лиго будет праздником весёлым, светлым и безопасным!