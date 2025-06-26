Латвийский миллионер Юлий Круминьш с размахом отметил летнее солнцестояние. В одном из имений неподалеку от Сигулды он организовал концерт с танцами и караоке, пишет Sejas.lv .

На фестивале Круминьша в честь Лиго собралась особо отобранная публика. В числе гостей были Инесе Галанте, Майя Розите-Криштопане, предприниматель Андрис Озолс, Янис Паукштелло, а также депутаты партии «Латвия на первом месте» – Рамона Петравича, Вилис Криштопанс и Айнарс Шлесерс, который прибыл на мероприятие с супругой Инесе.

На опубликованных видео видно, что на празднике пели Интарс Бусулис и Лайма Вайкуле, актер Андрис Берзиньш, группа Apvedceļš. Присутствующие пускались в пляс под музыку, а на экранах, растянутых на стенах зданий, транслировались тексты песен, чтобы гости могли подпевать.