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Американская киноакадемия пригласила создателей «Потока» стать её членами 0 304

Lifenews
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Американская киноакадемия пригласила создателей «Потока» стать её членами
ФОТО: LETA

Американская киноакадемия пригласила присоединиться к организации 534 художников и профессионалов, отличившихся вкладом в создание кинофильмов, и среди них – создатели латвийского анимационного фильма «Поток», удостоенного премии «Оскар»: режиссёр Гинт Зилбалодис, продюсеры Матис Кажа и Грегори Залькман, а также композитор Рихард Залюпе, пишет LETA.

«Мы рады пригласить эту уважаемую категорию художников, технологов и профессионалов присоединиться к Академии, – заявили исполнительный директор Академии Билл Креймер и президент Джанет Янг. - Эти исключительно талантливые люди своим преданным трудом в сфере кинопроизводства и индустрии в целом внесли неизгладимый вклад в нашу мировую киносообщество».

Анимационный фильм «Поток» стал первой в истории латвийской кинолентой, номинированной на премию Американской киноакадемии, и получил «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Всего картина получила более 70 международных наград, в том числе премии Европейской киноакадемии, «Золотой глобус», французскую национальную кинопремию «Сезар» и другие. Фильм демонстрировался в кинотеатрах 45 стран, в Латвии его посмотрели более 330 тысяч зрителей, а по всему миру — свыше трёх миллионов.

«Поток» — это 3D-анимационная история о Коте, который во время большого наводнения вынужден покинуть дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, незаселённом людьми мире, Коту приходится изменить свои привычки и научиться сотрудничать с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.

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#оскар #анимация
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