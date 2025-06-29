Baltijas balss logotype

Раскрыта удивительная польза шпината и капусты 0 448

Lifenews
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Раскрыта удивительная польза шпината и капусты
ФОТО: Unsplash

Шпинат, капуста и брокколи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавление в рацион полутора чашек шпината, капусты или брокколи может значительно снизить риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли австралийские и датские ученые, опубликовавшие исследование в European Journal of Nutrition (EJN).

Авторы работы из Университета Эдит Коуэн, Университета Западной Австралии и Датского онкологического института проанализировали влияние витамина K1, содержащегося в зеленых листовых и крестоцветных овощах. Они установили, что его регулярное потребление связано с меньшей толщиной сонных артерий — маркером атеросклероза — и снижением общего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, даже небольшое увеличение уровня витамина K1 — примерно на 30 процентов по сравнению с текущими рекомендациями — оказывает заметное положительное влияние. Это открытие уже используется в разработке функциональных продуктов для пожилых и уязвимых групп населения.

«Такие овощи можно легко включить в ежедневный рацион, и их польза выходит далеко за рамки здоровья сердца — витамин K также способствует укреплению костной ткани», — пояснила автор исследования Монтана Дюпуи.

Читайте нас также:
#здоровое питание
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Намибийским женщинам племени химба разрешили пляски с обнаженным бюстом
Будут ходить, как бабушки. Иконка видео
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Это шок: Елена Сафонова и Ирина Розанова без грима
Две старинные подружки. Иконка видео
Актер вернулся к работе - правда, не такой активной, как прежде. Иконка видео
65-летний Кевин Спейси простил обидчикам - но не забыл 325
Место зверств на музыкальном фестивале. Иконка видео
«Проект Дина» раскрыл массовое сексуальное насилие ХАМАС 520
Шикарная "Мисс Ярославль" продолжает покорять мир. Иконка видео
Последняя любовь олигарха Березовского устроила девичник на Ибице 532
Красавица Кэти - чудо, как хороша. Иконка видео
40-летняя Кэти Перри мстит бывшему сексуальным купальником 527

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 31
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 35
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 67
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 83
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 87
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 73
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 31
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 35
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео