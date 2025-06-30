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Назван удивительный побочный эффект потребления сыра 0 1053

Lifenews
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Назван удивительный побочный эффект потребления сыра
ФОТО: Global Look Press

Daily Mail: порция сыра перед сном повышает вероятность ночных кошмаров на 93%.

Ученые подтвердили, что потребление сыра перед сном действительно может вызывать ночные кошмары. Исследование, проведенное по заказу британского бренда The Odd Company, показало: 30 граммов сыра перед сном увеличивают вероятность тревожных или пугающих сновидений на 93 процента. Об этом сообщает Daily Mail.

В эксперименте участвовали 30 человек, которые четыре вечера подряд ели разные виды сыра — бри, чеддер, стилтон и моцареллу. После этого большинство участников начали жаловаться на яркие и тревожные сны: им снились измены, атаки летающих роботов, встречи с бывшими и даже унижения на уроках сальсы.

Самым «кошмарным» оказался бри — он вызвал тревожные сновидения у 68 процентов участников, стилтон — у 63 процентов, чеддер — у 56, а моцарелла вызывала кошмары лишь у 40 процентов.

Кроме того, сыр заметно ухудшил качество сна: участники теряли в среднем по часу сна за ночь. Женщины — на 5 минут больше, чем мужчины. По словам диетолога Эми Александер, сыр — особенно зрелый — содержит тирозин, стимулирующий мозг и сердце, а также триптофан, связанный с синтезом серотонина и мелатонина. Эти вещества напрямую влияют на фазы сна и яркость сновидений. Чем выше уровень серотонина — тем активнее фаза быстрого сна, где и формируются самые яркие сны.

Во избежание риска возникновения тревожных сновидений эксперты советуют есть сыр за 2–4 часа до сна, а не перед отходом ко сну.

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