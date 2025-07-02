Лучше тапочки с помпоном: за какую обувь туриста в Греции оштрафуют на 900 евро?

Чтобы сохранить древние памятники и природу, власти запрещают каблуки на исторических объектах — нарушителям грозят штрафы до 900 евро.

Express сообщает, что Греция ужесточает правила для туристов, чтобы сохранить древнее наследие и уникальные ландшафты. Теперь путешественники, планирующие отдых, должны учитывать новые законы, в том числе запрет на ношение обуви на высоких каблуках в исторических местах.

Греция усилила меры по охране своих культурных и природных достопримечательностей. Одним из ключевых нововведений стал запрет на ношение обуви на высоких каблуках при посещении таких знаковых объектов, как Акрополь в Афинах и театр в Эпидавре. Нарушителям грозят штрафы до 900 евро.

Такое правило направлено на предотвращение повреждений древних каменных сооружений. Власти подчеркивают, что бережное отношение к памятникам — важная часть сохранения национального наследия.

Помимо этого, туристам запрещено забирать с собой камешки с пляжей, например, с Лалярии на острове Скиатос, за что тоже предусмотрены значительные штрафы.

Аналогичные меры вводятся и в других популярных европейских курортных зонах — например, в Испании ужесточают правила поведения на пляжах Барселоны и Майорки.

Даже в таких местах, как Бенидорм, при строительстве песочных замков без разрешения могут грозить штрафы до 150 евро, а курение и использование мыльных средств на пляжах строго запрещены.

Путешественникам рекомендуют заранее ознакомиться с местными правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов и наслаждаться отпуском без штрафов