Baltijas balss logotype

Лучше тапочки с помпоном: за какую обувь туриста в Греции оштрафуют на 900 евро? 0 1240

Lifenews
Дата публикации: 02.07.2025
mixnews.lv
Лучше тапочки с помпоном: за какую обувь туриста в Греции оштрафуют на 900 евро?
ФОТО: pixabay

Чтобы сохранить древние памятники и природу, власти запрещают каблуки на исторических объектах — нарушителям грозят штрафы до 900 евро.

Express сообщает, что Греция ужесточает правила для туристов, чтобы сохранить древнее наследие и уникальные ландшафты. Теперь путешественники, планирующие отдых, должны учитывать новые законы, в том числе запрет на ношение обуви на высоких каблуках в исторических местах.

Греция усилила меры по охране своих культурных и природных достопримечательностей. Одним из ключевых нововведений стал запрет на ношение обуви на высоких каблуках при посещении таких знаковых объектов, как Акрополь в Афинах и театр в Эпидавре. Нарушителям грозят штрафы до 900 евро.

Такое правило направлено на предотвращение повреждений древних каменных сооружений. Власти подчеркивают, что бережное отношение к памятникам — важная часть сохранения национального наследия.

Помимо этого, туристам запрещено забирать с собой камешки с пляжей, например, с Лалярии на острове Скиатос, за что тоже предусмотрены значительные штрафы.

Аналогичные меры вводятся и в других популярных европейских курортных зонах — например, в Испании ужесточают правила поведения на пляжах Барселоны и Майорки.

Даже в таких местах, как Бенидорм, при строительстве песочных замков без разрешения могут грозить штрафы до 150 евро, а курение и использование мыльных средств на пляжах строго запрещены.

Путешественникам рекомендуют заранее ознакомиться с местными правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов и наслаждаться отпуском без штрафов

Читайте нас также:
#туризм #европа #штрафы
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Намибийским женщинам племени химба разрешили пляски с обнаженным бюстом
Будут ходить, как бабушки. Иконка видео
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Это шок: Елена Сафонова и Ирина Розанова без грима
Две старинные подружки. Иконка видео
Актер вернулся к работе - правда, не такой активной, как прежде. Иконка видео
65-летний Кевин Спейси простил обидчикам - но не забыл 325
Место зверств на музыкальном фестивале. Иконка видео
«Проект Дина» раскрыл массовое сексуальное насилие ХАМАС 520
Шикарная "Мисс Ярославль" продолжает покорять мир. Иконка видео
Последняя любовь олигарха Березовского устроила девичник на Ибице 533
Красавица Кэти - чудо, как хороша. Иконка видео
40-летняя Кэти Перри мстит бывшему сексуальным купальником 528

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 36
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 38
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 71
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 85
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 92
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 75
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 36
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 38
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 71

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео