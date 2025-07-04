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59-летняя Синди Кроуфорд планомерно отступает под натиском возраста 0 373

Lifenews
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
А годы, как пули, летят.

А годы, как пули, летят.

Благодаря фитнесу и диете артистка сохранила прекрасную фигуру, чего не скажешь о лице и шее.

Не секрет, что Синди всю жизнь ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за собой. Еще в 1992-м выпустила видео «Секрет идеальной фигуры» с комплексом простых, но эффективных упражнений, которые до сих пор выполняет минимум три раза в неделю. Много ходит пешком, ест полезную пищу.

  • Я не ем много продуктов в упаковках, предпочитаю натуральные. На завтрак - зеленый чай и коктейль из миндального и кокосового молока плюс протеиновый порошок. На обед - овощной салат, иногда с курицей или рыбой. На ужин мы с мужем идем есть суши или остаемся дома, и я готовлю, например, фрикадельки из индейки с пастой, зеленым салатом и овощами. Во второй половине дня у меня всегда небольшой перекус: миндаль, яблоко и кусочек сыра или хумус с сельдереем. Каждый вечер после ужина - кусочек темного шоколада.

Благодаря фитнесу и диете Кроуфорд сохранила прекрасную фигуру, чего не скажешь о лице и шее. Морщины и дряблость кожи настигли красавицу. Особенно обидно, учитывая, что ей принадлежит успешный бренд крема для лица – Meaningful Beauty, оцениваемый в $ 500 000 000.

Брак Кроуфорд с актёром Ричардом Гиром длился с 1991 по 1995 год. В мае 1998 года она вышла замуж за Рэнди Гербера, бывшего манекенщика и владельца модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. У них есть сын Пресли Гербер (родился 2 июля 1999 года), дочь Кайя Гербер (родилась 3 сентября 2001 года). Обоих детей Кроуфорд родила дома. В настоящее время Кроуфорд проживает в Малибу.

Брат Синди умер в раннем возрасте от лейкемии, по этой причине Кроуфорд занимается благотворительностью в пользу детей, больных лейкемией, перечисляя доходы от календарей со своим изображением на медицинские исследования. Также Синди занимается помощью брошенным и нуждающимся детям через собственный благотворительный фонд «Little Star Foundation».

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