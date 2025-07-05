Baltijas balss logotype

Танцуй, белка: Интарс Бусулис в состоянии собирать полные залы и без Ваенги

Lifenews
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
Фото: Наурис Вейсс.

Фото: Наурис Вейсс.

В легендарном юрмальском зале «Дзинтари» состоялись два аншлаговых концерта звезды латвийской эстрады Интарса Бусулиса. И каждый, кто соприкоснулся с его творчеством, теперь заряжен энергией как минимум на неделю. А может, и на всё лето! Такие, как Интарс – редкость.

С легкой руки маэстро

В прошлом осталось время, когда Бусулис выступал в РФ, пел с Еленой Ваенгой и стал звездой на российской эстраде, которую очень сложно покорить. По понятным причинам, после февраля 2022 года Интарс в Россию ни ногой.

А начиналось всё хорошо, и, конечно, с подачи неутомимого Раймонда Паулса. Лет пятнадцать назад пришел он на джазовую пресс-конференцию – между прочим, с таинственным желтым чемоданчиком-дипломатом. Обычно-то классик налегке.

После той пресс-конференции классика обступила пресса и отчаянный журналист спросил: а что в чемоданчике? И Маэстро, мило улыбнувшись, ласково погладил чемоданчик: «Это подарок от одного грузина... Благодаря которому наш Интарс покорит бескрайние просторы!»

Теперь-то можно сказать, что благодаря продюсированию Константина Меладзе тогда и началось покорение Интарсом российских телешоу. А в чемоданчике, если что, были договоры. И грузинский напиток. И лимон. Ну, вы понимаете. Такие были времена...

Семья

Когда наступят лучшие времена – никто не знает. Но пока что латвийский певец заряжается энергией в родном Талсинском крае, где родился 47 лет назад. И где в маленьком селении Гибули живет со своей большой семьей: жена Инга и двое их детей.

В следующем году пара Бусулисов отметит серебряную свадьбу – 25 лет вместе. А еще у Интарса братья и сестры. Большая печаль случилась в этом марте: в возрасте 74 лет ушла из жизни мама Бусулисов, Эрика. Прекрасная была дама, торговала пирожными в кафе в центре маленького Талси. Светлая ей память!

Танцуем под «Белочку»

Прекрасна латвийская природа – и вечное вдохновение. Именно она подарила идею для создания задорной песенки, под которую сейчас танцевал весь юрмальский зал – Vāveres lambada («Белочкина ламбада») – история про то, как белочка, сидя на сосне, пожелала достать большой орех, но вот, к сожалению, на сосне такие не растут...

Но танцуй, белка, а уж певец-то тебе купит орешки. Сразу три килограмма! А помогут в этом композитор и пианист Карлис Лацис, девушки с подтанцовкой и подпевкой, великолепный мужской хор Balti. И помогли! Этой песней публика была покорена!

506495203_1093934252552197_3830797995539119796_n.jpg

Экзальтированные поклонницы латышского певца. (Фото: Наурис Вейсс).

В рамках программы Introspekcija звучали как старые, так и новые мелодии. Звучали Rainis и Ceļš («Дорога»). И новая песня на музыку Паулса и стих сонета Вильяма Шекспира – разумеется, о любви.

Конечно, кульминацией стала песня Es tevi mīlu – «Я тебя люблю». Из зала во время первого куплета понеслась к сцене прекрасная женщина в белом наряде – супруга Интарса. В зале уже танцевали, обнявшись, десятки влюбленных пар! И в центре – Интарс с Ингой.

Мультиинструменталист и просто «само очарование»

Бусулис играл на тромбоне (в детстве учился в Талсинской музыкальной школе) и на маленькой дудочке, опять же заставив публику встать в ритме музыки. А музыкант его «Абонементного оркестра» выдавал загадочные звуки при помощи колокольчиков, опущенных в небольшой аквариум с водой. И опять же – публика неистовствовала!

Более доброжелательного, зажигательного и доброго человека, чем Бусулис, трудно найти. Поэтому неудивительно, что на Лиго он был приглашен в большую компанию бизнесмена Юлия Круминьша под Сигулдой. Приглашен вместе с неувядающей Лаймой Вайкуле, между прочим, которая в июле готовит в «Дзинтари» очередной фестиваль «Рандеву» (и наверняка и там мы услышим Бусулиса). А пока что Интарс с лиговским дубовым венком пел в унисон с Лаймой бессмертные песни Маэстро!

В общем, права была одна зрительница, абсолютно счастливой покидавшая один из нынешних концертов Бусулиса и его «Абонементного оркестра» в «Дзинтари»: «Так, лекарства мне в ближайшее время не нужны! Потому что лучшее лекарство от хандры – это Бусулис!»

506613023_1093933209218968_3686270927406454671_n.jpg Фото: Наурис Вейсс

«А я не суеверен и скажу: никогда, никогда, никогда!»

– Летний сезон открылся – и это главное! Ну, вы же сами видите: если вокруг все время приемы, концерты, тусовки, значит, все ОК – лето пришло, – говорит Интарс Бусулис. – И по опыту могу заметить, что весна, например, наступает не по календарю – а 8 марта, в Международный женский день.

Так вот про лето у меня такая же примета: если к концертам добавились тусовки, это означает, что весна плавно перетекла в лето! Красивые и нарядные веселые люди, бокалы – лето! Если дождь, пиво и шашлык – Лиго, Лиго! И вот в этот ответственный момент следует быть максимально активным, а мы, музыканты, обязаны, как и прежде, продолжать вас радовать своей музыкой.

Еще я очень люблю выступать в разных городах Латвии, и в маленьких тоже, да. У нас ведь прекрасная страна и свободная! Я заряжаюсь энергией – от людей. Но и от природы.

Я ежедневно бегаю кросс, чтобы не потерять форму (а то супруга слишком хорошо готовит!).

Но главное – друзья, заряжайтесь солнечной энергией! Ведь впереди еще осень и зима. Но мы справимся же, да? А если захандрим – будем петь заводные песни! Там, где нас ждут, там мы сразу и есть! Как услышите где шум, так знайте – мы там. Я никогда бы не хотел и никогда не захочу уехать из родной Латвии, несмотря ни на что. Какая бы финансовая или ещё ситуация ни была, я не уеду – никогда, никогда, никогда!

Слушай, помнишь фильм про бриллиантовую руку? И сцену в ресторане? Ну так вот там есть прекрасная фраза Андрея Миронова: «Уж лучше вы к нам!».

Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
(2)
  • JL
    Janina LV
    6-го июля

    Сколько в год Бусулис может собрать полных залов? И количество зрителей при полном зале? Кремлевский Дворец вмещает чуть больше 6тыс человек. Что по уровню телепрограммы Точь-в-точь в ЛВ есть?

    1
    1
  • З
    Злой
    5-го июля

    Перестал посещать зал дзинтари с 2014 года, для меня этого места больше не существует

    20
    4

