Хоккеист Овечкин в 39 лет позволил себе виллу за 3500 евро ночь 1 540

Lifenews
Дата публикации: 11.07.2025
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Александр не постоянно находился в уединении в шикарном доме.

Почти всю первую половину этого лета Александр Овечкин провел в турецком Кемере. Хоккеист прилетел на курорт еще в начале июня, а выехал только на днях. Спортсмен ни в чем себе не отказывал и отдохнул с размахом, потратив баснословную сумму.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что Овечкин выкупил приватную виллу в престижном пятизвездочном отеле. Вот что здесь имеется: джакузи, бассейн, сауна и даже отдельный выход на пляж. Одна ночь на такой вилле стоит около 3500 евро.

Александр не постоянно находился в уединении в шикарном доме. Звезда спорта проводил много времени на пляже, играл в волейбол, охотно фотографировался с поклонниками и виделся с представителями российского шоу-бизнеса.

Так, на днях Овечкина «подловила» семья Ксении Бородиной. Ведущая прилетела в Турцию вместе с дочками, мамой и мужем. Больше всего встрече с Александром была рада родительница Ксении. Инна Булатовна обнималась с хоккеистом, пока этого не видела его супруга Анастасия Шубская.

Ранее Александр Овечкин и Анастасия Шубская с размахом отметили важное семейное событие. Их младшему сыну Илье исполнилось пять лет.

Первый серьезный юбилей мальчика прошел в одном из заведений столицы. Банкетный зал оформили в хоккейной тематике, как и полагается сыну чемпиона мира. Без веселых конкурсов, песен и танцев тоже не обошлось. Среди гостей были замечены отец Анастасии, бизнесмен Кирилл Шубский, певицы Пелагея и Жасмин и многие другие.

Дресс-код мероприятия задала чета Овечкиных. Вечерним строгим нарядам они предпочли спортивные удобные образы. Шубская выбрала комплект из полосатого кроп-топа с коротким рукавом и мини-юбки в тон. Овечкин оделся в поло темно-серого цвета и брюки. Ну а для сыновей, Сережи и Ильи, звездные родители подобрали одинаковые синие футболки и бежевые шорты.

#александр овечкин
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    может себе позволить и дороже !!!он же не бутылки собирает , а миллионы зарабатывает !!!

    9
    2

Видео