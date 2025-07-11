Почти всю первую половину этого лета Александр Овечкин провел в турецком Кемере. Хоккеист прилетел на курорт еще в начале июня, а выехал только на днях. Спортсмен ни в чем себе не отказывал и отдохнул с размахом, потратив баснословную сумму.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что Овечкин выкупил приватную виллу в престижном пятизвездочном отеле. Вот что здесь имеется: джакузи, бассейн, сауна и даже отдельный выход на пляж. Одна ночь на такой вилле стоит около 3500 евро.

Александр не постоянно находился в уединении в шикарном доме. Звезда спорта проводил много времени на пляже, играл в волейбол, охотно фотографировался с поклонниками и виделся с представителями российского шоу-бизнеса.

Так, на днях Овечкина «подловила» семья Ксении Бородиной. Ведущая прилетела в Турцию вместе с дочками, мамой и мужем. Больше всего встрече с Александром была рада родительница Ксении. Инна Булатовна обнималась с хоккеистом, пока этого не видела его супруга Анастасия Шубская.

Ранее Александр Овечкин и Анастасия Шубская с размахом отметили важное семейное событие. Их младшему сыну Илье исполнилось пять лет.

Первый серьезный юбилей мальчика прошел в одном из заведений столицы. Банкетный зал оформили в хоккейной тематике, как и полагается сыну чемпиона мира. Без веселых конкурсов, песен и танцев тоже не обошлось. Среди гостей были замечены отец Анастасии, бизнесмен Кирилл Шубский, певицы Пелагея и Жасмин и многие другие.

Дресс-код мероприятия задала чета Овечкиных. Вечерним строгим нарядам они предпочли спортивные удобные образы. Шубская выбрала комплект из полосатого кроп-топа с коротким рукавом и мини-юбки в тон. Овечкин оделся в поло темно-серого цвета и брюки. Ну а для сыновей, Сережи и Ильи, звездные родители подобрали одинаковые синие футболки и бежевые шорты.