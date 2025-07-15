В столицу Латвии приехал Даррен Джейсон Уоткинс-мл., более известного под псевдонимом IshowSpeed или просто Speed. Кто это такой?

Американский ютубер и интернет-стример известен своими разнообразными прямыми трансляциями, на которых он в основном играет в компьютерные игры, такие как FIFA, Fortnite, Minecraft и Roblox.

Этого оказалось достаточно, чтобы на главной площади Латвии блогера встретили несколько тысяч преимущественно молодых экзальтированных латвийцев.

После чего в сопровождении кортежа из машин полиции ЛР американца с почетом отвезли на на Домксую площадь, где он имел встречу с мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом. Мэр прихватил на встручу двух своих детей. Кроме того, для гражданина США спела местная группа "Олас".

Все это время на Домской площади своего кумира поджидало около трех тысяч молодых латвийцев.

Отметим, что в ютубе у Даррена Джейсона Уоткинс-мл. почти 50 млн подписчиков, а в Инстаграме почти 40 миллионов. Одна его трансляция из Риги повысит узнаваемость Латвии больше, чем все Агентство инвестиций и развития ЛР со своим многомиллионным бюджетом.

Кроме того, по своему влиянию на умы молодежи американец Speed стоит гораздо выше, чем президенты некоторых стран. А в ряде случаев - чем родители этой самой молодежи.

С этого балкона выступал Карлис Улманис. Теперь выступает Даррен Джейсон Уоткинс-мл. (фото LETA)

Читайте по теме: Это честь для Латвии! Министр экономики прокатил с ветерком 20-летнего блогера из США