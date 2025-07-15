Baltijas balss logotype

Тысячи жителей Латвии собрались в Риге у памятника Свободы, чтобы встретить блогера из США 8 5737

Дата публикации: 15.07.2025
Блогер IShowSpeed в Риге.

В столицу Латвии приехал Даррен Джейсон Уоткинс-мл., более известного под псевдонимом IshowSpeed или просто Speed. Кто это такой?

Американский ютубер и интернет-стример известен своими разнообразными прямыми трансляциями, на которых он в основном играет в компьютерные игры, такие как FIFA, Fortnite, Minecraft и Roblox.

Этого оказалось достаточно, чтобы на главной площади Латвии блогера встретили несколько тысяч преимущественно молодых экзальтированных латвийцев.

После чего в сопровождении кортежа из машин полиции ЛР американца с почетом отвезли на на Домксую площадь, где он имел встречу с мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом. Мэр прихватил на встручу двух своих детей. Кроме того, для гражданина США спела местная группа "Олас".

Все это время на Домской площади своего кумира поджидало около трех тысяч молодых латвийцев.

Отметим, что в ютубе у Даррена Джейсона Уоткинс-мл. почти 50 млн подписчиков, а в Инстаграме почти 40 миллионов. Одна его трансляция из Риги повысит узнаваемость Латвии больше, чем все Агентство инвестиций и развития ЛР со своим многомиллионным бюджетом.

Кроме того, по своему влиянию на умы молодежи американец Speed стоит гораздо выше, чем президенты некоторых стран. А в ряде случаев - чем родители этой самой молодежи.

LET_24852514.jpg

С этого балкона выступал Карлис Улманис. Теперь выступает Даррен Джейсон Уоткинс-мл. (фото LETA)

Читайте по теме: Это честь для Латвии! Министр экономики прокатил с ветерком 20-летнего блогера из США

(8)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го июля

    Это так по латышски, предоставить возможность чёрт знает кому залезть грязными ногами на балкон, с которого выступал Первый Президент Латвии Карлис Улманис, опираясь на него руками!

    53
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го июля

    pizdec на Хуторе

    57
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    15-го июля

    Добро пожаловать в 21 век 😄

    42
    2
  • А
    Андрей
    15-го июля

    Редакция, где тысячи? Хороше если одна тысяча наберётся. Судя по этим видео (преимущественно в кадре: асфальт, чьи-то ноги, спины, рюкзаки, телефоны). Тут, конечно чуть больше, чем митинг Шлессерса за всё хорошее, но точно не многотысячная толпа! Просто толпа.

    А этот блоххер - это вообще кто? Откуда он тут взялся? Майнкрафт, Ро-блох..... фанатов больше, чем политически активного населения?

    ЛАТВИЯ, ау! Какое тебя ждёт будущее с такими приоритетами? На месте президента и правящей коалиции пора делать выводы. Вернее - выходы, выход, уход в отставку! Ваша карти бита! Вы проиграли всё, что могли!

    Теперь выход за затаившимися агентами Кремля, которые, по мнению обладателя психоделических носков Яниса Сартса, затаились и "сосредотачиваются" (это не точный перевод - но по сути). А таких тут не менее 1/3 населения.

    Так что, думайТЕ и готовитСЯ!

    83
    2
  • З
    Злой
    15-го июля

    Писец, кто это? латвия из-за запрета приезда нормальных исполнителей и своей глупости готова кого угодно возвести в ранг супер звезды!

    143
    3
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Надеюсь,политического или какого другого убежища эта,,звезда,,не попросит ?!А то уже и так темновато в Риге стало.😭

    79
    10
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го июля

    Идиоты...

    168
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Тото Кутунио
    15-го июля

    Причём большинство из них великовозрастные участники прошедшего праздника песни и танца.

    100
    4
Читать все комментарии

