Это честь для Латвии! Министр экономики прокатил с ветерком 20-летнего блогера из США

В социальную сеть «тикток» активно выкладывают видео с приехавшим в Ригу 20-летним американским блогером, которого встретили тысячи экзальтированных подростков. Не отстает и министр экономики Латвии Виктор Валайнис, который вез блогера в своем, по всей видимости, служебном автомобиле. Заметно, что, беседуя с блогером на английском языке, министр нервничал. «Это большая честь для нас» - сообщил глава экономического ведомства американцу. Автомобиль шел на скорости, что видно по летящему пейзажу в окнах, а на фоне в опубликованном видео слышна сирена полиции.

Латвийские политики не устояли: с большим медийным шумом в Ригу приехал Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный под псевдонимом IshowSpeed или просто Speed (скорость - прим.). В программе «Панорама» на Латвийском телевидении сообщили, что Латвия заплатит блогеру из бюджета 30 000 евро за несколько часов его пребывания в нашей стране.

«Я министр экономики Латвии. Приехал оценить твою «скорость» (Speed, скорость, - под таким псевдонимом широко известен блогер - прим.). То, что ты делаешь, это очень, очень классно. Большая честь для нас, что ты показываешь нас своим подписчикам», - отметил министр латвийской экономики.

В сопровождении кортежа из машин полиции ЛР американца с почетом отвезли на Домскую площадь, где он имел встречу с мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом. Мэр прихватил на встречу с гражданином США двух своих сыновей.

После чего американский блогер поднялся в офисы финансируемого на деньги латвийского бюджета объединенной медийной компании LTV и Latvijas radio, где забрался на ограждение балкона, на котором когда-то выступал президент Карлис Улманис. Далее блогер довольно рискованно на нем крутился, что не давало покоя даже охране, после чего даже встал на стенку балкона перед тысячами подростков, демонстрируя тем самым не очень хороший пример безопасности - ведь подростки любят подражать своим кумирам.

Напомним, американский ютубер и интернет-стример известен своими разнообразными прямыми трансляциями, на которых он в основном играет в компьютерные игры, такие как FIFA, Fortnite, Minecraft и Roblox.

Этого оказалось достаточно, чтобы на главной площади Латвии блогера встретили несколько тысяч преимущественно молодых экзальтированных латвийцев.

С этого балкона выступал Карлис Улманис. Теперь выступает Даррен Джейсон Уоткинс-мл. (фото LETA)