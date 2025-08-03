44-летний голливудский актер и певец Джастин Тимберлейк столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Долгое время он все скрывал, но теперь заговорил откровенно. Поклонники Джастина в шоке. Последние дни они поздравляли Тимберлейка с отлично проведенными гастролями. Сам Тимберлейк, на первый взгляд, тоже был поглощен исключительно мыслями о работе.

«Это был самый веселый, эмоциональный, радующий, физически требовательный, а иногда и изнурительный опыт. Я делаю это уже 30+ лет (ЧТО кажется сумасшедшим) - и отдаю этому все, что имею. Я бы не справился без моей семьи, друзей, The TN Kids и всей вашей поддержки», — с таких слов начал свою исповедь Тимберлейк.

А потом Джастин заговорил о диагнозе, с которым он столкнулся. Занимаясь проблемами со здоровьем, певец узнал, что у него болезнь Лайма — эту острую бактериальную инфекцию люди переносят по-разному в зависимости от лечения.

Джастин Тимберлейк опозорился на весь мир: певец явил свой срам прямо на сцене. «Если вы столкнулись с этой болезнью или знаете кого-то, у кого есть, то вы в курсе: жизнь с этим может быть неумолимо изнурительно, как психически, так и физически», — отмечает Тимберлейк. На этом он не остановился, рассказав о своей реакции на внезапный диагноз и о том, что с ним происходила на фоне опасной болезни.

«Когда мне впервые поставили диагноз, я точно был в шоке. Но, по крайней мере, я мог понять, почему я на сцене и в сильной нервной боли или просто чувствую сумасшедшую усталость или болезнь. Я столкнулся с личным решением. Прекратить гастроли? Или продолжай и разберись. Я решил, что радость, которое приносит мне выступление, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело. Я так рад, что продолжал идти дальше.

Я не только доказал себе свою умственную стойкость, но и сейчас у меня столько особенных моментов со всеми вами, что я никогда не забуду. Мне не хотелось говорить об этом, потому что меня всегда воспитали держать что-то подобное при себе. Но я пытаюсь быть более прозрачным в своей борьбе, чтобы их не истолковали неправильно. Делюсь всем этим с надеждой, что мы все сможем найти способ быть более близкими. Я бы хотел внести свой вклад в помощь другим, испытывающим эту болезнь», — заключил Джастин Тимберлейк.

