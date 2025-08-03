Baltijas balss logotype

В 44 года Джастину Тимберлейку - «изнурительно, как психически, так и физически» 1 330

Lifenews
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Артист не перестает радовать зрителей.

Артист не перестает радовать зрителей.

Он стоически перенес опасное заболевание - вирус Лайма.

44-летний голливудский актер и певец Джастин Тимберлейк столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Долгое время он все скрывал, но теперь заговорил откровенно. Поклонники Джастина в шоке. Последние дни они поздравляли Тимберлейка с отлично проведенными гастролями. Сам Тимберлейк, на первый взгляд, тоже был поглощен исключительно мыслями о работе.

«Это был самый веселый, эмоциональный, радующий, физически требовательный, а иногда и изнурительный опыт. Я делаю это уже 30+ лет (ЧТО кажется сумасшедшим) - и отдаю этому все, что имею. Я бы не справился без моей семьи, друзей, The TN Kids и всей вашей поддержки», — с таких слов начал свою исповедь Тимберлейк.

А потом Джастин заговорил о диагнозе, с которым он столкнулся. Занимаясь проблемами со здоровьем, певец узнал, что у него болезнь Лайма — эту острую бактериальную инфекцию люди переносят по-разному в зависимости от лечения.

Джастин Тимберлейк опозорился на весь мир: певец явил свой срам прямо на сцене. «Если вы столкнулись с этой болезнью или знаете кого-то, у кого есть, то вы в курсе: жизнь с этим может быть неумолимо изнурительно, как психически, так и физически», — отмечает Тимберлейк. На этом он не остановился, рассказав о своей реакции на внезапный диагноз и о том, что с ним происходила на фоне опасной болезни.

«Когда мне впервые поставили диагноз, я точно был в шоке. Но, по крайней мере, я мог понять, почему я на сцене и в сильной нервной боли или просто чувствую сумасшедшую усталость или болезнь. Я столкнулся с личным решением. Прекратить гастроли? Или продолжай и разберись. Я решил, что радость, которое приносит мне выступление, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело. Я так рад, что продолжал идти дальше.

Я не только доказал себе свою умственную стойкость, но и сейчас у меня столько особенных моментов со всеми вами, что я никогда не забуду. Мне не хотелось говорить об этом, потому что меня всегда воспитали держать что-то подобное при себе. Но я пытаюсь быть более прозрачным в своей борьбе, чтобы их не истолковали неправильно. Делюсь всем этим с надеждой, что мы все сможем найти способ быть более близкими. Я бы хотел внести свой вклад в помощь другим, испытывающим эту болезнь», — заключил Джастин Тимберлейк.

****
Читайте нас также:
#джастин тимберлейк
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го августа

    Боооожеее 😭😭😭😭 Как он страдает!!! Невыносимо!!!! Я не могу это вынестииии!!!! 😭😭😭😭😭 Пойду утоплюсь в кружке чая.... 🤡

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 363
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5645
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 333
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 410

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 5
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 32
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 37
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 41
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 48
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 5
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео