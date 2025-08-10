На территории Тукумского края и в городе Юрмала состоится традиционный слёт ретро-автомобилей «Retro Jūrmala 2025». Приглашаются все желающие.

Международный фестиваль, который пройдет 30 августа, организован обществом «Латвийский клуб классических автомобилей». Как сообщается, на него приедут более 100 коллекционеров старинных автомобилей и мотоциклов не только из Латвии, но и соседних стран – Литвы, Эстонии, Украины, Венгрии, Польши, Германии, и стран Скандинавии.

Посетителей ждёт красочное автомобильное шествие, в ходе которого любой желающий сможет увидеть на ходу уникальные машины из прошлого (не только советские, но и довоенные шедевры мирового автопрома), вволю пофотографироваться на фоне раритетов, а в некоторых – даже посидеть.

Парадный проезд ретротранспорта охватит обширную территорию: от Лапмежциемского народного дома до Тукумса, а затем обратно через Юрмалу в Рагациемс, с четырьмя остановками:

9:20 – 11:30 — в Лапмежциемском народном доме 12:00 – 14:00 — в усадьбе Шлокенбека 15:00 – 17:00 — в Юрмале, на месте проведения праздника Каугури 17:30 – 19:30 — в Рагациемсе

Владельцы ретротехники могут подать заявку на участие до 18 августа, заполнив специальную форму на сайте: www.lkak.lv, Там же можно получить более подробную информацию о предстоящем параде. Ну, а для тех, кто хочет просто полюбоваться машинами и насладиться атмосферой праздника, вход на фестиваль бесплатный.

Кстати, в рамках мероприятия состоится и специальный пленэр художников. Каждый участник сможет заказать портрет своего автомобиля на память об этом незабываемом дне. В конце вечера все созданные работы будут выставлены в гостевом доме «Ragaciema Skadiņi». Если вы тоже художник и хотите принять участие, звоните и подавайте заявку: +371 29255180.