Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Юрмале пройдёт традиционный фестиваль ретро-автомобилей 3 736

Lifenews
Дата публикации: 10.08.2025
grani.lv
Изображение к статье: В Юрмале пройдёт традиционный фестиваль ретро-автомобилей
ФОТО: Виталий Вавилкин

На территории Тукумского края и в городе Юрмала состоится традиционный слёт ретро-автомобилей «Retro Jūrmala 2025». Приглашаются все желающие.

Международный фестиваль, который пройдет 30 августа, организован обществом «Латвийский клуб классических автомобилей». Как сообщается, на него приедут более 100 коллекционеров старинных автомобилей и мотоциклов не только из Латвии, но и соседних стран – Литвы, Эстонии, Украины, Венгрии, Польши, Германии, и стран Скандинавии.

Посетителей ждёт красочное автомобильное шествие, в ходе которого любой желающий сможет увидеть на ходу уникальные машины из прошлого (не только советские, но и довоенные шедевры мирового автопрома), вволю пофотографироваться на фоне раритетов, а в некоторых – даже посидеть.

Парадный проезд ретротранспорта охватит обширную территорию: от Лапмежциемского народного дома до Тукумса, а затем обратно через Юрмалу в Рагациемс, с четырьмя остановками:

9:20 – 11:30 — в Лапмежциемском народном доме 12:00 – 14:00 — в усадьбе Шлокенбека 15:00 – 17:00 — в Юрмале, на месте проведения праздника Каугури 17:30 – 19:30 — в Рагациемсе

Владельцы ретротехники могут подать заявку на участие до 18 августа, заполнив специальную форму на сайте: www.lkak.lv, Там же можно получить более подробную информацию о предстоящем параде. Ну, а для тех, кто хочет просто полюбоваться машинами и насладиться атмосферой праздника, вход на фестиваль бесплатный.

Кстати, в рамках мероприятия состоится и специальный пленэр художников. Каждый участник сможет заказать портрет своего автомобиля на память об этом незабываемом дне. В конце вечера все созданные работы будут выставлены в гостевом доме «Ragaciema Skadiņi». Если вы тоже художник и хотите принять участие, звоните и подавайте заявку: +371 29255180.

×
Читайте нас также:
#автомобили #ретро
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео