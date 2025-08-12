Херманис на кладбище не собирается: режиссер рассказал, как победил рак

Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
Крепкого здоровья Алвису Херманису! (Фото автора)

На минувшей неделе поступила новость от художественного руководителя НРТ Алвиса Херманиса, и она была тревожно–оптимистическая.

"Начинают распространяться всевозможные слухи, — написал Алвис. — Да, подтверждаю, рак у меня диагностировали в конце зимы. Мне сделали операцию. Она прошла успешно. До и после я проходил химиотерапию. Все лечение проходило в Германии. Спасибо тамошним врачам.

Благодаря всему этому узнал много нового. О жизни, людях и себе. К сожалению, так оно и есть: режиссура — одинокая и стрессовая профессия. Иногда приходит счет, который нужно оплатить. Я на кладбище не собираюсь. Осенью у меня будут две премьеры в НРТ, и есть еще другие планы".

На следующий день господин Херманис добавил: "Не могу даже начать описывать, как я тронут поддержкой, которую получил вчера от стольких людей. Большинство из них даже не знакомы со мной лично — я понимаю, что они мои зрители. Большое спасибо!

Так получилось, что вчера днем я получил письмо от моих немецких врачей о том, что мое лечение официально закончено, и, по их мнению, я выздоровел. Рак, конечно, штука коварная, и никогда ничего нельзя знать наверняка. В наши дни он становится все более распространенным, потому что наш образ жизни становится все более нездоровым (стресс, питание и т. д.), а его клетки живут где–то в глубине каждого из нас. Поэтому я настоятельно рекомендую пройти обследование вовремя. Например, мне по счастливому стечению обстоятельств удалось сделать это в последнюю минуту, пока не стало слишком поздно.

С другой стороны, теперь я могу подтвердить, что рак в моем случае был одним из лучших событий в моей жизни. Потому что он пробудил меня во многих отношениях. У меня как будто открылся третий глаз, черно–белый телевизор вдруг заиграл красками, и я вернулся в детство, когда жизнь прекрасна каждую секунду, и причина не имеет значения".

#культура
Автор - Андрей Шаврей
