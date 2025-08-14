Американская поп-звезда Билли Джоэл выставит на аукцион свою коллекцию мотоциклов в штате Нью-Йорк после того, как у него была диагностирована болезнь мозга, из-за которой пришлось отменить запланированный тур, сообщил в среду его пресс-агент, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В мае Джоэл отменил выступления в Великобритании и турне по США, запланированное с июля 2025 года по июль 2026 года, из-за диагностированной у него редкой болезни — нормотензивной гидроцефалии (NPH).

«В связи с недавним медицинским диагнозом Билли в этом году выставит на аукцион свою коллекцию мотоциклов», — заявил его пресс-агент.

Коллекция размещена в магазине в городе Ойстер-Бей на острове Лонг-Айленд, где её можно бесплатно осмотреть по выходным.

«Он не будет продлевать аренду мотоциклетного магазина “20th Century Cycles” после её окончания в конце сентября», — добавил пресс-агент Джоэла.

76-летний Джоэл, выступающий на поп-сцене с 1970-х годов, долгое время ассоциировался с образом мотоциклиста.

Согласно данным сайта магазина, коллекция насчитывает более 75 мотоциклов, некоторые из которых были выпущены в 1940-х годах.