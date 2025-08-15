Создательница бренда Selsovet раскрыла новые подробности о свитере с надписью «СССР», в котором глава российского МИД Сергей Лавров прибыл на Аляску. Дизайнер Екатерина Варлакова заявила, что ранее МИД закупил у нее небольшую партию свитеров для сотрудников.

«Мы догадывались, что и Сергею Викторовичу [Лаврову] будет свитер. Но мы не догадывались, что он его может надеть и на саммит», — сказала собеседница телеканала и добавила, что вся ее команда горда своей работой.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в отель в Анкоридже в кофте с надписью «СССР» на груди. На попавшем в сеть видео министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Вместе они образуют слово «СССР».

Советский Cоюз — проигравшая и прекратившая существование команда, - об этом после сообщений о появлении главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в кофте с принтом «СССР» заявил в Telegram российский публицист Егор Холмогоров.

По словам Холмогорова, он не понимает, зачем приезжать на «важнейший в истории матч» в форме потерпевшей поражение команды. Он добавил, что образ «Великой Ядерной Державы под Серпом и Молотом, в Которой Все Нельзя» (орфография сохранена) благодаря неосоветской пропаганде подавляет и «исторические факты, и собственные воспоминания».