Цветы — учительницам, а что дарить учителю-мужчине 1 сентября? Латвийцы делятся советами

Первое сентября уже много лет ассоциируется с букетами цветов в руках у учителей, пишет LA.LV . Однако многих родителей волнует вопрос — что подарить на 1 сентября, если классный руководитель — мужчина?

В социальной сети Threads разгорелась весьма актуальная дискуссия в преддверии начала учебного года. Женщина с ником @rennchy пишет: «У сына в этом году новый классный руководитель — мужчина. Мы обсуждаем — что ему нести на 1 сентября? Сын говорит: "Мужику цветы я не понесу". Но что тогда нести?»

Одна женщина ей ответила: «Ну, учитель — это профессия. А профессия не имеет пола. Принято, что учителям на первое сентября дарят цветы. Значит, и учитель-мужчина в этот день может получить цветы. Потому что он в первую очередь учитель, а не мужчина. Давайте не усложнять!»

Другая участница дискуссии поделилась гениальным решением: «Наш классный руководитель заранее написал, чтобы цветы не приносили. Уже второй год приносим корм для собак и кошек, который затем жертвуют в приют».

Пользовательница с ником @sviestamusha добавила: «У обоих моих детей классные руководители — мужчины. Всё равно приносим цветы, мужчинам они тоже могут нравиться! Может, не стоит выбирать розы, но красивый подсолнух или что-то в этом духе — вполне подойдёт. Мужчинам-актёрам ведь тоже дарят цветы... У моего сына театр, и на премьерах он всегда радуется цветам.»

К дискуссии присоединился и мужчина — педагог:

«Мне, как мужчине-педагогу, очень нравятся: сладости, стильные комнатные растения, которые долго живут, и другие практичные подарки. По-моему, время дарить невкусный шоколад и срезанные цветы, как на похороны, прошло. В прошлом году родители моего класса подарили ящик манго — лучший подарок! Мы его съели вместе. Для родителей, которые против подарков: Подарки НЕ обязательны и НЕ требуются. Но большинство педагогов всегда готовят подарочки для детей. И так приятно получить поздравление в праздник».

