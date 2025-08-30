Baltijas balss logotype
Это фантастика: Клаудия Шиффер демонстрирует шикарную форму в 55 лет

Lifenews
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
По экспертным оценкам, остается одной из красивейших женщин мира.

"Ты — ангел, пришедший на эту планету, чтобы внушать благоговение".

На днях супермодели Клаудии Шиффер исполнилось 55 лет. Звезда подиумов 90-х провела день рождения на отдыхе в Греции и показала фигуру в купальнике.

"55 сегодня — какое счастье встретить такой радостный и здоровый день рождения!" — подписала Клаудия фото, на которых она позирует, играя в нарды у бассейна.

В комментариях под постом Клаудию поздравили подруги из мира моды: Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Донателла Версаче и другие, а 20-летняя дочь модели Клементина де Вер Драммонд опубликовала архивное фото звёздной матери в сторис* и назвала её "самой грациозной женщиной в мире".

"С днём рождения, моя дорогая подруга. Я так тебя люблю. Наслаждайся каждым моментом сегодня", — написала бывшая глава дома Versace Донателла Версаче. "Клаудия! Ты — ангел, пришедший на эту планету, чтобы внушать благоговение нам, простым людям. Я люблю тебя. С днём рождения, красавица", — поздравила коллегу модель Кристен Макменами.

Одна из самых известных и успешных супермоделей 1990-х Клаудия Шиффер с 2002 года замужем за британским продюсером и кинорежиссёром Мэттью Воном (Мэттью де Вер Драммонд). У супругов трое детей: 22-летний Каспар, 20-летняя Клементина и 15-летняя Козима де Вер Драммонд. Ранее Клаудия пять лет встречалась с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом.

