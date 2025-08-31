Baltijas balss logotype
Как знойная Селена Гомес готовится к брачному ложу

Lifenews
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Есть, что покушать - и что выпить.

Есть, что покушать - и что выпить.

Бывшая Джастина Бибера отметила последние дни своей одинокой жизни, потягивая коктейли.

33-летняя Селена Гомес поделилась с поклонниками колоритными кадрами со своего недавнего девичника, который прошел в Мексике. Звезда повеселилась в окружении подруг, а заодно намекнула, что вскоре поклонникам придется привыкать к ее новой фамилии.

На фото знойная брюнетка позировала с воздушными шариками, на одном из которых красовалась надпись «Миссис Левин». Это было явной отсылкой к настоящему имени ее жениха Бенни Бланко (Бенджамин Джозеф Левин). Для девичника Гомес выбрала наряды в светлых тонах: трикотажное платье, купальник, а также прозрачную тунику-сетку, идеально подчеркнувшую ее формы.

Актриса явно не собиралась шокировать фанатов чересчур дорогими образами, но это лишь сильнее демонстрировало ее естественную красоту. Так, фата обошлась Селене всего в 16 долларов, пишет Daily Mail. Но это «репетиционный» вариант. Предполагается, что на свадьбе аксессуары будут более изысканными, чем на пляжной вечеринке на яхте.

Бывшая Джастина Бибера отметила последние дни своей одинокой жизни, потягивая коктейли, танцуя и делая селфи с друзьями. Хотя на празднике присутствовало бесчисленное множество ее подруг, а вот Тейлор Свифт на девичнике замечено почему-то не было. Гомес дружит с ней уже 20 лет, и, само собой, в списке приглашенных на свадьбую певица значится.

Тем временем, жених, Бенни Бланко, тоже не сидел без дела. Мальчишник он провел в Вегасе, но не в казино, как это было в известном фильме, а в спа-салоне.

#селена гомес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
