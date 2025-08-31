Вы, конечно, помните «Рабыню Изауру» - первую мыльную оперу, показанную в СССР. И безжалостного мерзавца Леонсио - рабовладельца, не дававшего спокойно жить Изауре. Злодея сыграл известнейший бразильский артист Рубенс Ди Фалку - закоренелый холостяк.

На момент съемок сериала Рубенсу было 45 лет, половину из которых он отдал театральной сцене. Ди Фалку оказался самым опытным артистом на съемочной площадке. И на молодых партнеров смотрел свысока.

Когда увидел коллег, - признавался Рубенс, - я был в шоке: они же почти все чуть ли не впервые видели телекамеру!

В успех «Рабыни Изауры» именитый бразилец не верил. Вдобавок ему категорически не нравилась исполнительница главной роли Луселия Сантос:

Эта девчонка вообще представляла собой жалкое зрелище: мелкая, как воробей, и тощая, как треска… Чтобы соответствовать мне по росту, ей приходилось надевать 12-сантиметровые каблуки, а еще ее наглухо затягивали в корсеты, чтобы создать хотя бы видимость бюста.

Тем не менее в 2004-м ди Фалку с удовольствием принял приглашение сняться в 120-серийном ремейке «Рабыни Изауры». Режиссер Эрвал Россало (он же снял оригинальную версию сериала) дал Рубенсу роль отца Леонсио - командора Алмейду. Эта работа стала последней в фильмографии актера.

Началом своей артистической карьеры он все время считал участие в 1951 году в спектакле «На дне» по пьесе Горького.

Скончался 22 февраля 2008 года от сердечной недостаточности. Похоронен на кладбище Консоласан в г. Сан-Паулу.