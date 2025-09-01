В сети появились слухи, что Райан Рейнольдс и его супруга Блейк Лайвли расстались. Многие считают, что причиной стал скандал с Джастином Бальдони, которого 38-летняя Блейк обвинила в домогательствах.

Поводом для разговоров стало то, что 48-летний Райан впервые за много лет не поздравил жену с днём рождения публично. Кроме того, актёр удалил некоторые совместные фото с Блейк из своего профиля в инстаграме.

В комментариях подписчики начали задаваться вопросами, всё ли хорошо у звёздной пары: "А куда делись все фотки с Блейк? У вас что-то случилось?", "Ого, кажется, этот корабль идёт ко дну", "Это карма, ребята. Она работает", "Ну как будто Блейк заслужила".

По слухам, Райан так и не простил Блейк флирт с Джастином Бальдони во время съёмок фильма "Всё закончится на нас". Многие предполагают, что Лайвли судится с Бальдони именно для того, чтобы выставить его виноватым и "обелить" себя. Пара продолжает демонстрировать гармоничные отношения на публике, но после окончания судебных разбирательств планирует подать на развод.

Напомним, в конце прошлого года Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в домогательствах на съёмках фильма "Всё закончится на нас" и подала на него в суд. Она утверждала, что Бальдони показывал ей фото обнажённой натуры, импровизировал в интимных сценах и заходил к ней в гримёрку, когда она была без одежды. Сам Бальдони отвергал все обвинения и подал встречный иск.

После скандала агентство WME прекратило сотрудничество с ним, а сам он оказался на грани разорения. Репутация Лайвли тоже пострадала: от неё отвернулась её близкая подруга Тейлор Свифт. Совсем недавно суд отклонил встречный иск Бальдони на 400 000 000 долларов, что значительно снизило его шансы на победу в деле.