Целый год Агата Муцениеце и Павел Прилучный спорили из-за места жительства сына Тимофея. Актриса много месяцев была в разлуке с ребенком. Школьник жил с отцом и его супругой Зепюр Брутян и даже сменил школу.

Этим летом суд постановил – Тимофей должен проживать с матерью. С тех пор мальчик периодически появляется в соцсетях Агаты. Сын Прилучного был на гендер-пати, где познакомился с отчимом Петром Дрангой, а затем присутствовал на свадьбе матери.

Павел Прилучный настаивать на возвращении сына в свой дом не будет. Об этом сообщила его адвокат Оксана Даниелова. Как оказалось, актер хочет, чтобы Тимофей наладил отношения с родительницей. Ребенок переехал к Агате до оглашения решения суда.

«Пока лето, Тимофей проводил время у мамы. У нее были праздничные мероприятия, и мы полагали, что целесообразно будет ему побыть с ними, это в его интересах. Также надо налаживать отношения с мамой, подавлять ту обиду, которая была на нее», — сказала Даниелова журналистам.

Впрочем, адвокат отметила, что говорить о том, с кем именно Тимофей будет жить на постоянной основе еще рано. Окончательное решение еще не принято. Мол, ребенку надо пережить обиду на мать. Год назад Тимофей сменил школу, чтобы жить с отцом. Агата отказалась подписывать необходимые документы, мальчик обиделся и отказался от общения с ней.