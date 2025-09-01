Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прилучный продолжает ссориться с Муцениеце из-за сына Тимофея 0 480

Lifenews
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

12-летний подросток уже подружился с отчимом-аккордеонистом Дрангой.

Целый год Агата Муцениеце и Павел Прилучный спорили из-за места жительства сына Тимофея. Актриса много месяцев была в разлуке с ребенком. Школьник жил с отцом и его супругой Зепюр Брутян и даже сменил школу.

Этим летом суд постановил – Тимофей должен проживать с матерью. С тех пор мальчик периодически появляется в соцсетях Агаты. Сын Прилучного был на гендер-пати, где познакомился с отчимом Петром Дрангой, а затем присутствовал на свадьбе матери.

Павел Прилучный настаивать на возвращении сына в свой дом не будет. Об этом сообщила его адвокат Оксана Даниелова. Как оказалось, актер хочет, чтобы Тимофей наладил отношения с родительницей. Ребенок переехал к Агате до оглашения решения суда.

«Пока лето, Тимофей проводил время у мамы. У нее были праздничные мероприятия, и мы полагали, что целесообразно будет ему побыть с ними, это в его интересах. Также надо налаживать отношения с мамой, подавлять ту обиду, которая была на нее», — сказала Даниелова журналистам.

Впрочем, адвокат отметила, что говорить о том, с кем именно Тимофей будет жить на постоянной основе еще рано. Окончательное решение еще не принято. Мол, ребенку надо пережить обиду на мать. Год назад Тимофей сменил школу, чтобы жить с отцом. Агата отказалась подписывать необходимые документы, мальчик обиделся и отказался от общения с ней.

Читайте нас также:
#агата муцениеце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику
Ну чем они не пара. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых»
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 85
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 700
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения 415
Назван простой способ защиты от хронической боли
Назван простой способ защиты от хронической боли 396

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 37
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 36
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 42
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 59
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 72
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 63
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 37
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 36
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 42

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео