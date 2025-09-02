Baltijas balss logotype
47-летняя жена Брюса Уиллиса откровенно рассказала о своей любви 0 381

Lifenews
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Брюс и Эмма - ну чем они не пара.

Брюс и Эмма - ну чем они не пара.

"Даже если кто-то сталкивался с деменцией, этот человек не был в вашем доме".

Жена 70-летнего Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг, опубликовала в своих соцсетях видео, в котором ответила на критику со стороны общественности. Ранее её многие осудили за то, что она вместе с детьми съехала от больного деменцией актёра.

В своём видео Эмма призналась, что реакция публики на её решение её не удивила. "Когда я делилась частной информацией, я знала, что люди разделятся на два лагеря. Это будет противостояние людей с мнением и людей, у которых есть опыт. Это то, с чем постоянно сталкиваются опекуны: осуждение и критика от других".

Также Эмма привела цитату из своей книги "Неожиданное путешествие", в которой она поделилась своим опытом заботы о близком человеке с деменцией: "У каждого будет своё мнение, но вы должны напоминать себе, что у большинства нет опыта, чтобы подкрепить их суждения. Даже если кто-то сталкивался с деменцией, этот человек не был в вашем доме и не знает, как ваш близкий ведёт себя, какова обстановка в семье".

В заключение Хеминг сказала, что мнения могут быть "громкими и назойливыми", но те, у кого нет похожего опыта, не имеют права высказываться и принимать решение за других. В комментариях Эмму поддержала Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса от Деми Мур. "Я так сильно люблю тебя. Мы все тебя любим. Спасибо за всё, что делаешь для нас и нашей семьи", — написала она.

Всего у Брюса Уиллиса пять дочерей: три от Деми Мур и две от Эммы Хеминг. Напомним, что у актёра диагностировали лобно-височную деменцию в 2023 году. Из-за болезни звезде "Пятого элемента" пришлось завершить актёрскую карьеру. Состояние Уиллиса постепенно ухудшается: ему стало сложно узнавать близких, он больше не может читать. При этом его жена уверяет, что Брюс не утратил радость жизни.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
