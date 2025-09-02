Первым тревожным звонком Ренье назвала стремление одного партнера делать выбор за другого — отвечать за него на вопросы друзей во время прогулки, делать за него заказ, выбирать маршрут. «Уверенность привлекательна, но важен ваш выбор. Случайные жесты — это хорошо, но партнеру, который постоянно игнорирует ваше мнение, может понадобиться напоминание о том, что ваш голос имеет значение», — рассказала она. Специалист также отметила, что насторожить должны стремление постоянно защищать партнера и держаться к нему как можно ближе.

Предложение помощи в ответах на звонки и сообщения также подозрительно, считает Ренье. «Партнер, который не может соблюдать цифровые границы, с трудом соблюдает и эмоциональные. Совместное использование устройств — это всегда ваш выбор. Доверие растет благодаря открытости, а не безграничному доступу», — подчеркнула она.

Человек, чрезмерно выражающий чувства и детально организующий каждое свидание или ужин, тоже не вызывает доверия. «Сюрпризы — это весело, но совместные решения еще лучше. Если он готов принять ваши идеи, значит, он вкладывается в ваши отношения, а не контролирует вас», — заключила Ренье.