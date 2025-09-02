Baltijas balss logotype
Названы несколько вызывающих недоверие романтических жестов

Lifenews
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Фото: Pxhere

Фото: Pxhere

Специалист по знакомствам Клэр Ренье посоветовала обращать внимание на несколько романтических жестов, которые должны вызывать недоверие. Ее слова приводит Mirror.

Первым тревожным звонком Ренье назвала стремление одного партнера делать выбор за другого — отвечать за него на вопросы друзей во время прогулки, делать за него заказ, выбирать маршрут. «Уверенность привлекательна, но важен ваш выбор. Случайные жесты — это хорошо, но партнеру, который постоянно игнорирует ваше мнение, может понадобиться напоминание о том, что ваш голос имеет значение», — рассказала она. Специалист также отметила, что насторожить должны стремление постоянно защищать партнера и держаться к нему как можно ближе.

Предложение помощи в ответах на звонки и сообщения также подозрительно, считает Ренье. «Партнер, который не может соблюдать цифровые границы, с трудом соблюдает и эмоциональные. Совместное использование устройств — это всегда ваш выбор. Доверие растет благодаря открытости, а не безграничному доступу», — подчеркнула она.

Человек, чрезмерно выражающий чувства и детально организующий каждое свидание или ужин, тоже не вызывает доверия. «Сюрпризы — это весело, но совместные решения еще лучше. Если он готов принять ваши идеи, значит, он вкладывается в ваши отношения, а не контролирует вас», — заключила Ренье.

#любовь
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

