03.09.2025
Источники: собственность покойного композитора Щедрина не превышает миллиона евро

Между тем знаменитая квартира Майи Михайловны и Родиона Константиновича в наследственную массу не войдет.

Вдовец Майи Плисецкой умер в Германии, в больнице из-за проблем с сердцем. Журналисты уже оценили стоимость наследства, которое оставил Щедрин. В перерасчете на рубли – это 65 миллионов (650 000 евро).

Родиону Щедрину и Майи Плисецкой принадлежал дом в Литве. Вилла, находящаяся недалеко от Вильнюса, имеет скромные размеры. Ее примерная стоимость составляет 250 тысяч евро.

Композитор и балерина предположительно владели элитным жильем в центре Мюнхена. В квартиру на Salvatorstrasse 5 пара въехала в начале 90-х, в ней Родион Щедрин провел свои последние годы. Это жилье оценивается в 570 тысяч евро. Впрочем, стоит отметить, что данных о том, апартаменты были в собственности у Щедрина и Плисецкой, нет.

Между тем знаменитая квартира Майи Михайловны и Родиона Константиновича в наследственную массу не войдет. В 2022 году Щедрин передал трешку на Тверской в дар государству. С тех пор она числится как филиал Театрального музея имени А. А. Бахрушина и известна как музей-квартира Майи Плисецкой.

У Плисецкой и Щедрина не было детей, поэтому наследниками выступят родственники балерины. У танцовщицы есть кузены. Также известно, что Майя Плисецкая и Родион Щедрин оставили завещание. Но его содержание еще не открыто.

Видео