На Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник», главными героями которого стали Владимир Путин и вымышленный политический консультант Вадим Баранов, якобы работавший с российским президентом.

Исполнитель главной роли Джуд Лоу рассказал:

«Я не боялся никаких для себя последствий. Я был уверен, что в руках Оливье история будет рассказана по-умному, с нюансами, все будет рассмотрено со всех сторон. Мы не искали полемики ради полемики и ссор ради ссор... Мы не пытались давать кому-то однозначные определения.

Мы с Оливье договорились, что это не будет какая-то четкая интерпретация Путина, и он не хотел скрывать мое лицо за пластическим гримом. Хотя мы работали с изумительными гримерами и парикмахерами, и у нас была масса материала по тому, как выглядел Путин в те дни (действие разворачивается много лет назад. - Ред.) Мы пытались найти в нем сходство со мной. И просто поразительно, какие чудеса творит удачно подобранный парик!»

Лоу также заявил, что режиссер не просил говорить его с сильным русским акцентом, он сохранил в фильме свой собственный голос. В фильме также снялись Пол Дано, Алисия Викандер, Том Стерридж и Джеффри Райт.

Дэвид Джуд Хейворт Лоу (род. 29 декабря 1972, Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «Талантливый мистер Рипли» (1999, премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана; 2000, номинации на «Оскар» — лучшая мужская роль второго плана), «Холодная гора» (2003, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»), «Близость» (2004), а также «Шерлок Холмс» (2009, номинация на премию «Сатурн»).