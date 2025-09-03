Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему игравший гея Джуд Лоу не боялся изображать Путина 0 436

Lifenews
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Хозяин Кремля, по фильму, был страшен в гневе.

Хозяин Кремля, по фильму, был страшен в гневе.

Создатели ленты не требовали от артиста русского акцента.

На Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник», главными героями которого стали Владимир Путин и вымышленный политический консультант Вадим Баранов, якобы работавший с российским президентом.

Исполнитель главной роли Джуд Лоу рассказал:

«Я не боялся никаких для себя последствий. Я был уверен, что в руках Оливье история будет рассказана по-умному, с нюансами, все будет рассмотрено со всех сторон. Мы не искали полемики ради полемики и ссор ради ссор... Мы не пытались давать кому-то однозначные определения.

Мы с Оливье договорились, что это не будет какая-то четкая интерпретация Путина, и он не хотел скрывать мое лицо за пластическим гримом. Хотя мы работали с изумительными гримерами и парикмахерами, и у нас была масса материала по тому, как выглядел Путин в те дни (действие разворачивается много лет назад. - Ред.) Мы пытались найти в нем сходство со мной. И просто поразительно, какие чудеса творит удачно подобранный парик!»

Лоу также заявил, что режиссер не просил говорить его с сильным русским акцентом, он сохранил в фильме свой собственный голос. В фильме также снялись Пол Дано, Алисия Викандер, Том Стерридж и Джеффри Райт.

Дэвид Джуд Хейворт Лоу (род. 29 декабря 1972, Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «Талантливый мистер Рипли» (1999, премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана; 2000, номинации на «Оскар» — лучшая мужская роль второго плана), «Холодная гора» (2003, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»), «Близость» (2004), а также «Шерлок Холмс» (2009, номинация на премию «Сатурн»).

Читайте нас также:
#джуд лоу
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику
Ну чем они не пара. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых»
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 86
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 701
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения 415
Назван простой способ защиты от хронической боли
Назван простой способ защиты от хронической боли 397

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 42
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 38
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 43
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 63
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 75
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 67
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 42
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 38
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео