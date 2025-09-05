Baltijas balss logotype
65-летний телегерой Дибров опять охотится за барышнями

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Седина в голову, бес в ребро.

Седина в голову, бес в ребро.

Развод знаменитости заинтриговал светскую публику.

Уже около месяца в прессе активно обсуждают грядущий развод российского телеведущего Дмитрия Диброва. Супруга шоумена Полина ушла от него к многодетному и пока еще женатому предпринимателю Роману Товстику. Новоиспеченные возлюбленные свои отношения не комментируют. Дмитрий, впрочем, о личной жизни тоже молчит.

На фоне всех новостей в Сети появилось видео, на котором Дмитрий проводил время в компании певиц-близняшек Кати и Волги Король. Они вместе репетировали какой-то номер в домашней студии Диброва. Публика тогда сразу решила: у телеведущего роман с одной из девушек.

Сегодня данная информация была опровергнута. Некий анонимный источник, близкий к Дмитрию, заявил журналистам издания kp.ru, что у него якобы есть другая девушка.

«Нет, у Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — сообщил инсайдер.

Вообще Дмитрий и Полина Дибровы, несмотря на всю шумиху вокруг их имен, сохранили хорошие взаимоотношения. Ранее WomanHit писал, что некогда возлюбленные вместе посетили школьную линейку своих сыновей. Особенный день они провели в дружелюбной обстановке.

#знаменитости
Оставить комментарий

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 43
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 38
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 43

