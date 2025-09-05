Вера Брежнева неожиданно появилась под занавес Венецианского кинофестиваля. Певица посетила премьеру фильма «Дом динамита» — вместе с ней по красной дорожке в этот вечер прошли Ева Герцигова, Грета Ли и Ребекка Фергюсон.

Главными звездами мероприятия стали члены съемочной команды, а также приглашенные знаменитости — супермодель Ева Герцигова и (неожиданно!) певица Вера Брежнева. Экс-солистка «ВИА-Гры» не раз посещала европейские светские мероприятия, а этой весной побывала на Неделе моды в Париже, но все равно ее появление удивило.

О том, кто пригласил Брежневу на Венецианский кинофестиваль, пока ничего неизвестно, но скорее всего это один из модных или ювелирных брендов. И скорее всего Вера позировала на красной дорожке именно в его платье или украшении. Классический вечерний образ — черный бархат, декольте, шлейф, остроносые лодочки и бриллиантовое колье.

Куда интереснее была одета Ребекка Фергюсон. Перед фотографами 41-летняя шведкая актриса появилась в платье Toni Maticevski — этот бренд оожают мировые знаменитости: от Хайди Клум до Кэтрин Зеты-Джонс. Среди его поклонников есть и наша Ксения Собчак. Черное платье с одним рукавом Фергюсон дополнила ботинками на гигантской платформе. Непривычно для красной дорожки Венеции, но цепляет — и очень в тему. В политическом триллере режиссера Кэтрин Бигелоу Ребекка исполнила роль правительственного агента.

Как пишут СМИ, после развода с Константином Меладзе и отъезда из России Вера Брежнева стала темной лошадкой. Исполнительница хита «Мамочка» уже не так откровенна со своей аудиторией, как это было раньше. На этом фоне в Сети рождается все больше слухов о том, как певица живет сейчас.

Многие уверены, что уже давно звезда эстрады нашла новую любовь и начала все с чистого листа. В её соцсетях действительно периодически появляются намеки на роман — то Вера выложит огромный букет, то поделится селфи с загадочным кавалером. Впервые за долгое время она прокомментировала домыслы относительно своей личной жизни. Брежнева посмеялась и назвала слухами комментарии о том, что у нее есть молодой или не очень человек. «У меня каждые два месяца новый бойфренд. Самые безумные слухи, причем реально необоснованные», — высказалась певица.