«Это того не стоит. Возможно, я грешу, говоря это» - Мирдза Мартинсоне

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
«Это того не стоит. Возможно, я грешу, говоря это» - Мирдза Мартинсоне
ФОТО: LETA

Известная кино- и театральная дива Мирдза Мартинсоне в передаче «Вкус театра» во время беседы с молодым актером Карлисом Арнольдом Авотсом откровенно рассказала о горькой стороне актёрской жизни, пишет nra.lv.

Карлис Арнольд Авотс поделился сомнением, будет ли он всю жизнь работать актёром, на что Мартинсоне ответила:

«Я тебя понимаю. Это того не стоит! Возможно, я сейчас грешу, говоря это, но, оглядываясь на свою жизнь и на то, как я себя сейчас чувствую… слишком многое отдано. Слишком. А получено взамен... не в денежном смысле. Хотя и в денежном тоже — что нам вообще платили? Ты говоришь, что я объездила весь мир. Я объездила весь мир с 13 долларами в кармане. Больше ведь ничего брать было нельзя. Не разрешали».

Во времена СССР спортсменам, музыкантам и актёрам, выезжавшим за границу, не разрешалось брать с собой деньги — чтобы они не подумали там остаться.

Карлис Арнольд Авотс — восходящая звезда латвийского театра и кино. Сейчас он работает над фильмом о легендарной баскетболистке ТТТ Ульяне Семёновой, где исполнит главную роль. Благодаря высокому росту и отличному актёрскому мастерству Авотс был выбран для новой картины Виестура Кайриша, несмотря на то, что ему предстоит перевоплотиться в образ противоположного пола.

#театр #латвийские знаменитости
Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Супер сейф на базе машины Нива яВаз 2121

    2
    0
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Мираж, классный фильм.

    13
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Ну что, ПИАР-чику захотелось?! Все. В утиль!

    8
    5
Читать все комментарии

