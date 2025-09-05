Baltijas balss logotype
Найден новый эффективный способ борьбы с ожирением

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Найден новый эффективный способ борьбы с ожирением
ФОТО: Unsplash

Повышение уровня нейритина-1 увеличивает энергозатраты.

Ученые из Института биомедицинских исследований Барселоны обнаружили, что активация бурого жира может стать новым подходом к лечению ожирения. Работа опубликована в Nature Communications.

Ключевую роль в этом процессе играет белок нейритин-1, ранее известный в основном благодаря своей функции в нервной системе. Оказалось, что он также вырабатывается в бурой жировой ткани, где стимулирует митохондрии, усиливает термогенез и запускает гены, отвечающие за сжигание энергии.

В эксперименте на животных повышение уровня нейритина-1 привело к увеличению энергозатрат без уменьшения аппетита. В результате животные меньше набирали вес, лучше усваивали инсулин и имели более здоровую печень, даже оставаясь на калорийной диете.

Ученые отмечают, что в отличие от препаратов вроде Ozempic или тирзепатида, которые действуют за счет подавления аппетита, новый механизм основан на ускорении обмена веществ. Первые генетические данные у людей также показывают связь нейритина-1 с предрасположенностью к ожирению, что делает открытие перспективным для будущих терапий.

