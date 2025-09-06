Baltijas balss logotype
Алла Пугачева вывела семью в Ригу: Галкин и дети были в восторге 9 1290

Lifenews
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Фото - соцсети Максима Галкина.

Фото - соцсети Максима Галкина.

Наступил сентябрь, однако летняя пора не закончилась – в Латвии тепло. Чем и воспользовалась именитая чета Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, которые прогулялись по Старой Риге с детьми.

Все дороги ведут в Юрмалу

Уже привычно, что Алла и Максим более пятнадцати лет останавливаются в Юрмале, на принадлежащей бизнес-вумен Нине Кондратьевой вилле Marta. После того как Максима объявили на его родине, в России, «иностранным агентом», чета живёт преимущественно в Израиле и на Кипре (изредка Алла Борисовна приезжает в Россию, но исключительно по важным юридическим делам).

Pugacheva112.jpg

А вот летний отдых в Юрмале – это уже железное правило, равно как и посещения местных ресторанов, прогулки по пляжу и участие (в качестве зрителя) в фестивале подружки Пугачевой – «Рандеву» Лаймы Вайкуле.

Pugacheva15.jpg

Концерты Пугачева уже не даёт около десяти лет. Но за неё это успешно делает супруг, который этим летом выступил не только в юрмальском зале «Дзинтари» (два аншлага при очень дорогих билетах!), но также в Цесисе, Лиепае, Елгаве, Резекне и на приморской эстраде в заповедной Рое, что на побережье Рижского залива.

Pugacheva114.jpg

«Привет, Раймонд!»

И вот выезд в Ригу. Рассказывают, что по пути знатные супруги посетили знаменитый торговый центр у трассы, ведущей из Риги в Юрмалу. Посетители с удивлением лицезрели примадонну, благодарили, просили автографы.

Pugacheva19.jpg

А затем, судя по фотографиям, выставленным в социальных сетях, Максим с Аллой и детьми Гарри и Лизой посетили Домскую площадь в Старой Риге. Кстати, по соседству находится Латвийское радио, где практически каждый день в первой студии работает Раймонд Паулс – не исключено, что зашли к нему сейчас в гости. Хотя сам Маэстро уже не раз рассказывал, что в каждый свой приезд звезда эстрады и давняя коллега ему звонит и при возможности встречается.

Pugacheva110.jpg

«Однажды мне кто-то позвонил и сказал голосом Галкина: «Привет, Раймонд!», - говорил год назад Маэстро. - Я сперва подумал, что кто-то шутит и хотел уже было повесить трубку, но оказалось, что это действительно Галкин! Приглашал на свои концерты, но я сам был занят. Однако позже встретились...»

В любом случае, семья фотографировалась на Домской площади, а затем прогулялась по самой узкой улочке Риги - улице Розена, которая вывела их к ресторану в средневековом стиле Rozengrāls. Алла запечатлелась с охранником, одетом в старинные одежды.

По следам Холмса и Штирлица

И затем чета вышла на самую знаменитую по многим фильмам улицу Старого города – Яуниела. Мимо дома, откуда падал профессор Плейшнер (там сейчас гостиница и ресторан), супруги подошли во дворик у бывшей Киногалереи, где находился зоомагазин с канарейками, за которыми наблюдал Штирлиц.

И тут же рядом находилась квартира Шерлока Холмса и доктора Ватсона (это в версии знаменитого сериала Игоря Масленникова). Дальнейшие следы четы теряются - наверняка вернулись в Юрмалу.

В любом случае радует, что Алла с нами! Надо сказать, что обычно Пугачева с семьей задерживалась в Латвии на месяц, а нынче она у нас уже почти два месяца. Видимо, погода подфартила. И ничего не мешает безмятежному отдыху Аллы. Хотя проблемы есть. Одна из них: её дочь Кристине Орбакайте объявлена недавно невъездной в Латвию, а ведь ещё год-два назад приезжала к маме в Юрмалу, выступала на закрытых вечеринках в кафе на пляже. Впрочем, кому сейчас легко.

Крепкого здоровья любимой нами Алла Борисовне! Максиму и детям - тоже.

Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
(9)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    6-го сентября

    Наглая хабалка.Пусть учат латышский язык или в Изра иль

    14
    4
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    6-го сентября

    Всего самого доброго Алле, Максиму, Лизе и Гарри.❤️

    7
    15
  • З
    Злой
    6-го сентября

    Если бы ещё знать кто эти люди на фото, не знаю их.

    15
    5
  • А
    Алекс
    Злой
    6-го сентября

    Главное,что путлера узнаешь.Остальное неважно

    3
    20
  • NB
    Nose Bose
    6-го сентября

    кстати, господа на цики, а нахрена нам эти пмжешники не владеющие госязыком? Как-то я вас, господа на цики, подозреваю в нездоровом про кремлеском настроении

    33
    3
  • пк
    полосатый конь
    Nose Bose
    6-го сентября

    Эти мэээстные фашики - вчерашние коммунисты ! Ветер переменится, снова станут красными ленинцами. Мимикрия - наше всё !!!

    23
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го сентября

    Все знают, что евреи делят людей на евреев и неевреев (гоев). Я лично с пониманием отношусь к этой народной традиции. Я только не понимаю, почему, когда гои начинают делить людей на гоев и не гоев, это называется антисемитизм?

    41
    4
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    ,,Мы никогда не покинем Израиль и всегда будем со своим народом,,,😂😂😂

    60
    4
  • П
    Процион
    6-го сентября

    Какая важная информация. Как же мы без этого? А теперь давайте про Трампа с его очередной дуростью. И всë, больше людям ничего не надо, чтобы отвлечься от дел своих скорбных.

    79
    3
Читать все комментарии

