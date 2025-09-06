Актриса театра и кино Агата Муцениеце вновь вышла замуж. Супругом звезды многочисленных фильмов и сериалов стал музыкант и аккордеонист Петр Дранга. Пара узаконила свои отношения в непубличном формате. Сейчас они ждут первого общего ребенка. По уже имеющейся в Сети информации, у Агаты и Петра будет дочь.

Сегодня вечером в столице состоится премьера спектакля, музыку к которому написал Дранга. Агата, разумеется, собирается поддержать мужа. На странице личного блога 36-летняя актриса показала, как готовилась к мероприятию. В салоне красоты ей сделали красивый макияж и прическу.

«Собираюсь к мужу на премьеру… Звучит-то как!» — написала беременная артистка.

Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга узаконили свои отношения в весьма символичную дату — 25 августа. Именно в этот день годовщину свадьбы отмечал бывший супруг актрисы Павел Прилучный. 3 года назад известный «мажор» связал свою жизнь с Зепюр Брутян. Супруги вместе растят общего сына Микаэля. У Агаты от Павла тоже есть дети. Сын Тимофей и дочь Мия проживают с мамой.