Ставший звездой в 23 года Марк Эйдельштейн веселится в Венеции с дамой постарше

Lifenews
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Кто знает, возможно, это любовь.

Кто знает, возможно, это любовь.

На черно-белом снимке актер предстал в рубашке, миниатюрном галстуке и брюках.

После триумфа оскароносной «Аноры» российский актер Марк Эйдельштейн стал невероятно популярен во всем мире. Сейчас уроженец Нижнего Новгорода — желанный гость международных мероприятий и гвоздь красных дорожек.

Эти дни Марк проводит на Венецианском кинофестивале, который стартовал 27 августа и завершится 6 сентября. Сегодня ночью Эйдельштейн поделился в личном блоге совместным фото с еще одной гостьей церемонии — Шарлоттой Генсбур.

На черно-белом снимке актер предстал в рубашке, миниатюрном галстуке и брюках. 54-летняя звезда лент Ларса фон Триера была в мини-платье свободного кроя с кружевом. Наряд обнажил феноменально стройные ноги актрисы.

Этой весной Марк познакомился с популярным рэпером ASAP Rocky, супругом Рианны. На красной дорожке исполнитель поприветствовал звезду «Аноры» «по-братски». А теперь в списке звездных знакомых Эйдельштейна появилась дочь шансонье Сержа Генсбура и Джейн Биркин.

Шарлотта известна большинству зрителей по главным ролям в фильмах «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка» — все эти ленты сняты скандальным датским режиссером фон Триером. Также она сыграла Джейн Эйр в экранизации «Джейн Эйр» 1996 года.

#кино
Оставить комментарий

