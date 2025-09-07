Baltijas balss logotype
35-летняя дочь певицы Успенской впервые собирается замуж 0 548

Lifenews
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Татьяна - яркая и шикарная.

Татьяна - яркая и шикарная.

Таня начала набирать аудиторию, выступать на публику — и внезапно пропала.

С недавних пор единственная дочь Любови Успенской буквально светится от счастья. Хотя еще несколько месяцев назад вся страна гадала о ее судьбе.

Жизнь у Татьяны Плаксиной складывается непростая. Долгое время все думали, что между ней и Успенской никогда не будет мира. Про звездную наследницу ходили дикие слухи, которые сама Таня только подтверждала своими действиями.

Но Плаксиной удалось помириться с мамой. Все выдохнули, начали привыкать все чаще видеть Татьяну на красных дорожках. Казалось, что благодаря маме из звездной наследницы действительно получится неплохая артистка. Таня начала набирать аудиторию, выступать на публику — и внезапно пропала. Успенская каких только кошмаром не напридумывала, делая громкие заявления. Плаксина нашлась за границей, в Израиле. В итоге певица вернулась домой под крыло мамы. Долгое время было неясно, что происходит в этой семье. Зато сейчас за Татьяну многие радуются.

Ведь вполне возможно, что совсем скоро 35-летняя дочь Успенской впервые выйдет замуж. Плаксина уже успела показать возможного будущего супруга в социальных сетях. Единственное, что омрачает радость влюбленных — мрачные слухи, согласно которым у потенциального зятя Любови Успенской темное прошлое. Но ни Плаксина, ни ее мама не комментируют подобные разговоры. Молчит и сам мужчина Татьяны. Возможно пара придерживается политики о том, что счастье любит тишину. А звездная наследница действительно выглядит очень счастливой, она буквально светится на свежих кадрах.

Так, на новом постельном фото Плаксина сфотографировала себя с домашним любимцем. Улыбающаяся Татьяна расслаблено позировала на кровати, выставив пышную грудь в обтягивающей майке. Никаких подписей дочь Успенской не оставила, однако и так ясно, что у нее было хорошее настроение.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

