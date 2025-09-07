Названы недооцененные продукты для здоровья и долголетия

Новые данные показывают: не только цельнозерновые, но и некоторые обогащенные рафинированные продукты могут поддерживать здоровье.

Исследование Университета Вашингтона, опубликованное в Nutrients, проанализировало питание более 14 тысяч американцев за пять лет и показало: здоровые зерновые продукты связаны с лучшими показателями обмена веществ, меньшим риском ожирения и более высоким качеством рациона.

К этой группе относятся не только традиционные цельнозерновые продукты — например, хлеб и каши из цельного зерна, — но и обогащенные рафинированные варианты. Это в первую очередь хлеб и макароны, дополнительно обогащенные железом, фолатами и витаминами группы B, а также готовые завтраки, которые содержат клетчатку и ключевые микроэлементы.

Люди, чаще употреблявшие такие продукты, получали больше белка, клетчатки, железа, кальция и калия, реже страдали ожирением и имели более низкий уровень инсулина натощак. При этом стоимость «здоровых» зерновых оказалась сопоставимой или даже ниже, чем у менее полезных аналогов.

Ученые подчеркивают: важно не делить все зерновые на «полезные» и «вредные», а оценивать их по содержанию клетчатки, витаминов и минералов. Такой подход делает рекомендации более реалистичными и применимыми в повседневной жизни.