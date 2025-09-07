Baltijas balss logotype
Сын героя сам герой: Патрик Хемингуэй прожил дольше на 35 лет

Lifenews
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
В отличие от папы, Хэм-младший не уступал излишествам нехорошим.

В отличие от папы, Хэм-младший не уступал излишествам нехорошим.

Он завершил и издал не дописанный отцом роман «Проблеск истины».

Писатель Патрик Хемингуэй, младший из сыновей классика американской литературы Эрнеста Хемингуэя (1899 – 1961), ушел из жизни в возрасте 97 лет, ообщает издание The New York Times со ссылкой на членов семьи покойного.

Как стало известно журналистам, Патрик умер в своем доме в штате Монтана. Он оставался последним из ныне живущих детей лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года. Также он единственным из них решил пойти по стопам отца и связать свою жизнь с литературой. Старший сын Хемингуэя, Джек, был рыбаком, а дочь Грегори (она же Глория) работала врачом.

Хемингуэй-младший известен тем, что завершил и издал не дописанный отцом роман «Проблеск истины». Патрик пояснял, что добавил в эту историю то, что должно было входить в нее по замыслу отца: работу над книгой он успел обсудить с Эрнестом во время совместной экспедиции в Африку. Патрик написал к книге предисловие и опубликовал ее в 1999 году.

Также он написал предисловия к другим произведениям отца: «Зеленые холмы Африки», «Праздник, который всегда с тобой», «Прощай, оружие!».

В 2022-м Патрик опубликовал сборник писем «Дорогой папа», где были собраны 120 посланий из числа тех, которыми они с отцом обменивались в течение 30 лет.

Помимо этого, Хемингуэй-младший был специалистом по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

#литература
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

