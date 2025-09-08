Российская певица и телеведущая Ольга Бузова не раз говорила, что мечтает о материнстве. Исполнительница хита «Мало половин» полностью готова к появлению на свет малыша. От исполнения мечты ее отделяет лишь отсутствие рядом нужного человека. Есть ли у артистки кто-то на примете, до конца не понятно.

В личном блоге 39-летней Бузовой появился трогательный кадр с годовалым сыном ее подруги Марии Погребняк. Повод для встречи выдался по-настоящему особенный — сегодня маленькому Владимиру исполнился год. Ольга, как известно, является крестной мамой мальчика.

«С днем рождения, сладкая булочка. Как же быстро прошел год… Расти здоровым, наш малыш. Люблю. Твоя крестная мама», — написала исполнительница.

Поклонники звезды не остались равнодушными. В комментариях Ольге пожелали скорее родить собственного ребенка. Многие также сошлись во мнении, что певице очень «идет» материнство.

«Олечка, ну тебе нужен ребеночек! Ты такая мамочка», «Какая прелесть! Какие вы красивые!», «Как же тебе идет малыш. Желаю от всего сердца стать мамой», — высказались подписчики Ольги Бузовой.