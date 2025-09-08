Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Да здравствует Украина!» Собчак запретила французам обижать русских в Париже 2 2148

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
«Да здравствует Украина!» Собчак запретила французам обижать русских в Париже
ФОТО: Youtube

Собчак сделала замечание французу, крикнувшему «Да здравствует Украина!»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, снимавшая интервью в Париже, повздорила с французом, выкрикнувшим в ее сторону проукраинский лозунг, и не разрешила ему обижать русских. Видео с инцидентом доступно на YouTube.

Во время съемки интервью с популярным блогером - открытым гомосексуалистом, который ходит в женских одеждах со своим бойфрендом и выкладывает видео в соцсетях, - и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным как Grey Wiese, Собчак шла по парижской улице и разговаривала со своим гостем по-русски. Мимо них прошел пожилой француз и, услышав русскую речь, выкрикнул «Да здравствует Украина!» на французском языке.

Собчак остановилась и, обращаясь к прохожему также по-французски, уточнила, для чего он произнес эту фразу. Мужчина ответил, что всем русским следует знать, что о войне России в Украине осведомлены в разных странах. Кроме того, он добавил, что должен выразить свою политическую позицию.

«Не нужно так делать, потому что существует дистанция. Тем более, если вы во Франции и вы француз, (...) вы не должны так говорить, потому что это расизм», — сделала ему замечание телеведущая. После этого она пожелала прохожему хорошего дня и продолжила прогулку с героем интервью.

Знакомая Григорьева-Апполонова, ставшая свидетельницей конфликта, подошла к Собчак, обняла ее и восхитилась тем, что телеведущая говорит по-французски. «Когда обижают нас, русских, мы и по-французски заговорим. Мы себя в обиду не дадим. Так что вот так, как говорится, знай наших», — заключила журналистка.

Читайте нас также:
#лгбт #европа #ксения собчак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
0
3
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • С
    Сарказм
    8-го сентября

    Совсем шибанулась собчачка об эйфелевую башнию. С каких это пор "да здравствует Украина" является расизмом? А что тогда "да здравствует Россия"? Некрофилия с уклоном в кретинизм?

    15
    21
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Во как?!😀То Соловьев вдруг стал русским и написал книгу,,Я русский -с нами бог,,,когда только совсем недавно называл себя богоизбранным. Теперь гражданка Израиля Собчак встала на защиту русских во Франции,до этого благополучно обыдлячив вместе с Мединским полстраны через свои программы типа ,,Дома 2,, Зная Собчак и Содовьева-понятно,что русским выгодно быть в этот момент для каких то целей,ведь в Латвии некоторые русскоязычные индивиды вдруг стали ощущать себя латышами как Юдин и Буров,например.

    13
    19

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 256
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 318
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 91
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 741

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 17
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 49
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 52
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 39
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 17
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео