«Да здравствует Украина!» Собчак запретила французам обижать русских в Париже

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, снимавшая интервью в Париже, повздорила с французом, выкрикнувшим в ее сторону проукраинский лозунг, и не разрешила ему обижать русских. Видео с инцидентом доступно на YouTube.

Во время съемки интервью с популярным блогером - открытым гомосексуалистом, который ходит в женских одеждах со своим бойфрендом и выкладывает видео в соцсетях, - и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным как Grey Wiese, Собчак шла по парижской улице и разговаривала со своим гостем по-русски. Мимо них прошел пожилой француз и, услышав русскую речь, выкрикнул «Да здравствует Украина!» на французском языке.

Собчак остановилась и, обращаясь к прохожему также по-французски, уточнила, для чего он произнес эту фразу. Мужчина ответил, что всем русским следует знать, что о войне России в Украине осведомлены в разных странах. Кроме того, он добавил, что должен выразить свою политическую позицию.

«Не нужно так делать, потому что существует дистанция. Тем более, если вы во Франции и вы француз, (...) вы не должны так говорить, потому что это расизм», — сделала ему замечание телеведущая. После этого она пожелала прохожему хорошего дня и продолжила прогулку с героем интервью.

Знакомая Григорьева-Апполонова, ставшая свидетельницей конфликта, подошла к Собчак, обняла ее и восхитилась тем, что телеведущая говорит по-французски. «Когда обижают нас, русских, мы и по-французски заговорим. Мы себя в обиду не дадим. Так что вот так, как говорится, знай наших», — заключила журналистка.