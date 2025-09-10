По слухам, из-за истеричного характера Лиану Шульгину бросил сын погоревшего на взятках мэра Владивостока. В очередной безобразный скандал вляпался недавно младший сын певицы Валерии (Аллы Перфиловой) - 26-летний Арсений Шульгин. Ранее его уже обвиняли в невыполнении обязательств партнеры по бизнесу. Но в этот раз ему подложила свинью собственная жена - 27-летняя Лиана Шульгина (в девичестве Волкова), которая четыре года назад родила от него дочь Селин, а в апреле этого года - сына Мирона.

В начале августа в телеграм-канале Лианы, где она обычно размещала свои эффектные фотосессии, появились всполошившие всех снимки, на которых ее с бандажом на шее врачи везли на каталке к машине скорой помощи и что-то с ней делали в больнице.

Вчера у нас зажевало штору в двери, - объяснила подписчикам Шульгина. - Я решила ее поправить. Встала на стул. Он как-то поехал. И я плашмя упала на пол, ударилась подбородком. Голова начала сильно болеть, появился шум в ушах, стало тошнить. Сеня настоял, чтобы мы вызвали скорую. Меня отвезли в больницу. Сделали компьютерную томографию. Сказали, что у меня ушиб или легкое сотрясение и нужно 7 дней соблюдать постельный режим. Но у меня сегодня свадьба у подруги. И я не могу пропустить это событие.

А спустя несколько дней по интернету распространились слухи, будто невестка Валерии попала в больницу вовсе не из-за падения со стула, а из-за того, что ее муж любит распускать руки.

Лиане часто достается, - цитировал ее подругу телеграм-канал «Свита короля». - Он весь в отца (продюсера Александра Шульгина, который, по рассказам Валерии, зверски ее избивал.), вспыльчивый. Потом, правда, просит прощения, поездки дарит, шмотки, украшения. Эти записи в соцсетях о падении и больнице - предупреждение ему, что больше она не станет терпеть и расскажет правду, если еще раз повторится.

За 5 лет медийной жизни я ни разу не комментировала желтые сплетни касательно себя! - бурно отреагировала на этот вброс Лиана. - Мой муж - самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает заботой каждый день. Мы невероятно счастливы вместе. Что касается последних «новостей» - я никогда не стала бы терпеть подобное. Покажите мне эту «подругу» - лично дам миллион долларов. Жду доказательств, а не пустые сплетни.

Не прошел мимо этого скандала и известный интернет-сплетник - признанный в России иноагентом эстонский блогер Антон Суворкин: