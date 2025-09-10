Baltijas balss logotype
Певицу Валерию, которой запрещен въезд в Латвию, преследуют скандалы с родствениками 0 771

Lifenews
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Иосиф Пригожин и Валерия с сыном Арсением, его женой Лианой и внуком Мироном.

Иосиф Пригожин и Валерия с сыном Арсением, его женой Лианой и внуком Мироном.

57-летней артистке не дают спокойно побыть бабушкой.

По слухам, из-за истеричного характера Лиану Шульгину бросил сын погоревшего на взятках мэра Владивостока. В очередной безобразный скандал вляпался недавно младший сын певицы Валерии (Аллы Перфиловой) - 26-летний Арсений Шульгин. Ранее его уже обвиняли в невыполнении обязательств партнеры по бизнесу. Но в этот раз ему подложила свинью собственная жена - 27-летняя Лиана Шульгина (в девичестве Волкова), которая четыре года назад родила от него дочь Селин, а в апреле этого года - сына Мирона.

В начале августа в телеграм-канале Лианы, где она обычно размещала свои эффектные фотосессии, появились всполошившие всех снимки, на которых ее с бандажом на шее врачи везли на каталке к машине скорой помощи и что-то с ней делали в больнице.

  • Вчера у нас зажевало штору в двери, - объяснила подписчикам Шульгина. - Я решила ее поправить. Встала на стул. Он как-то поехал. И я плашмя упала на пол, ударилась подбородком. Голова начала сильно болеть, появился шум в ушах, стало тошнить. Сеня настоял, чтобы мы вызвали скорую. Меня отвезли в больницу. Сделали компьютерную томографию. Сказали, что у меня ушиб или легкое сотрясение и нужно 7 дней соблюдать постельный режим. Но у меня сегодня свадьба у подруги. И я не могу пропустить это событие.

А спустя несколько дней по интернету распространились слухи, будто невестка Валерии попала в больницу вовсе не из-за падения со стула, а из-за того, что ее муж любит распускать руки.

  • Лиане часто достается, - цитировал ее подругу телеграм-канал «Свита короля». - Он весь в отца (продюсера Александра Шульгина, который, по рассказам Валерии, зверски ее избивал.), вспыльчивый. Потом, правда, просит прощения, поездки дарит, шмотки, украшения. Эти записи в соцсетях о падении и больнице - предупреждение ему, что больше она не станет терпеть и расскажет правду, если еще раз повторится.

  • За 5 лет медийной жизни я ни разу не комментировала желтые сплетни касательно себя! - бурно отреагировала на этот вброс Лиана. - Мой муж - самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает заботой каждый день. Мы невероятно счастливы вместе. Что касается последних «новостей» - я никогда не стала бы терпеть подобное. Покажите мне эту «подругу» - лично дам миллион долларов. Жду доказательств, а не пустые сплетни.

Не прошел мимо этого скандала и известный интернет-сплетник - признанный в России иноагентом эстонский блогер Антон Суворкин:

  • Говорили, что муж ее вовсю лупцует. Я спрашивал: «А чего она держится за него? У нее что, бедные родители?» Нет, как сообщили наши «пташки» (информаторы.), семья там богатая. Родители Лианы занимались в Благовещенске строительством быстро возводимых малоэтажных жилых домов. Их деятельность постоянно сопровождалась скандалами и судами. Качество постройки было просто ужасное! Чтобы заполучить для строительства лакомые кусочки в престижных районах, застройщики угрожали поджогом старых жилых домов, если жильцы добровольно не соглашались съехать. Но доказать угрозы было практически невозможно, так как они происходили с глазу на глаз. Маму Лианы Веру Волкову в городе называли «политической эскортницей». Она прошла в Благовещенскую городскую думу по списку КПРФ, финансово помогая им на выборах. А в думе быстро сориентировалась и вышла из фракции коммунистов. В 2013 году по списку «Единой России» пыталась пройти в Законодательное собрание Амурской области. Открыто заявляла, что с «Единой Россией» проще решать все вопросы с финансированием и строительством. Но там ценник за мандат был уже неподъемным. «Про саму Лиану в Благовещенске все знали, что она слаба на передок, - написала нам одна из «пташек». - Предпочитала спать с денежными мужиками. Надменной и корыстной она была всегда. Вся в родителей. После ее замужества в городе смеялись, что Арсений и Валерия попали в руки пираньи и при удобном случае она их обдерет до нитки. Так что в семье Волковой и Шульгина еще неизвестно, кто больше жертва».
#валерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео