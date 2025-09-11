Аврора Киба показала серию свежих снимков. Юная пассия Григория Лепса похвасталась прекрасной фигурой, представ в купальнике. А еще блогерша устроила фотосессию в белом наряде, что некоторыми интернет-пользователями было расценено как намек на скорую свадьбу.

Киба облачилась в белое облегающее платье с небольшим вырезом и со стразами, а поверх набросила белоснежную накидку. Авроре сделали прическу, сделав ей прямой пробор и собрав волосы назад. Макияж девушки дополнили приклеенные стразы у глаз.

Также Киба порадовала фанатов серией пляжных кадров. Избранница 63-летнего певца продемонстрировала свое стройное тело в купальнике без бретелей. Аврора похвасталась плоским животом и стройными бедрами.

На днях Киба показала сюрприз от Григория Лепса. Артист презентовал возлюбленной более 15 тысяч роз. Исполнитель засыпал дом и территорию вокруг него букетами роз самых разных оттенков. «Григорий Лепс не дает начаться утру с кофе», — отметила Аврора.

Отношения артиста и молодой девушки продолжают будоражить публику, но роман пары очевиден: Лепс регулярно радует девушку роскошными подарками и цветами. Аврора ухаживания принимает, одна звание невесты Лепса ее периодически расстраивает, девушка регулярно подчеркивает, что она сама по себе индивидуальность и интересная личность, а воспринимать ее только как невесту известного певца неправильно.