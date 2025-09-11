Baltijas balss logotype
19-летняя Аврора, невеста Григория Лепса: посмотрите ее фото в купальнике 2 907

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Это наверняка намек, что дело идет к свадьбе.

Барышня похвасталась плоским животом и стройными бедрами.

Аврора Киба показала серию свежих снимков. Юная пассия Григория Лепса похвасталась прекрасной фигурой, представ в купальнике. А еще блогерша устроила фотосессию в белом наряде, что некоторыми интернет-пользователями было расценено как намек на скорую свадьбу.

Киба облачилась в белое облегающее платье с небольшим вырезом и со стразами, а поверх набросила белоснежную накидку. Авроре сделали прическу, сделав ей прямой пробор и собрав волосы назад. Макияж девушки дополнили приклеенные стразы у глаз.

Также Киба порадовала фанатов серией пляжных кадров. Избранница 63-летнего певца продемонстрировала свое стройное тело в купальнике без бретелей. Аврора похвасталась плоским животом и стройными бедрами.

ssppopww.jpg

На днях Киба показала сюрприз от Григория Лепса. Артист презентовал возлюбленной более 15 тысяч роз. Исполнитель засыпал дом и территорию вокруг него букетами роз самых разных оттенков. «Григорий Лепс не дает начаться утру с кофе», — отметила Аврора.

Отношения артиста и молодой девушки продолжают будоражить публику, но роман пары очевиден: Лепс регулярно радует девушку роскошными подарками и цветами. Аврора ухаживания принимает, одна звание невесты Лепса ее периодически расстраивает, девушка регулярно подчеркивает, что она сама по себе индивидуальность и интересная личность, а воспринимать ее только как невесту известного певца неправильно.

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    видимо розы это единственный сюрприз от Лепса !!! в койке сюрпризничать уже не может !!!

    4
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го сентября

    Помне так читать противна ,что тут может быть естественного она ему во внучки годится .

    5
    1

