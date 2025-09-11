Алла Пугачева признала, что Путин был ее кумиром, а Михалкова она просто обожает

Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой. Интервью длится 3 часа 38 минут - об отъезде из России, о мужьях, о президентах, о жизни, смерти, власти. Приводим небольшой отрывок и все интервью в формате видео.

О Путине

Я долго думала, ведь Путин не глупый человек, я же его знаю. Я не то что за него агитировала, я голосовала. Я была в таком восторге. Думаю, ну вот, наконец. Он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину. Вообще все то, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Какой человек!

— А в какой момент вы про него поняли, что это не тот человек, за которого вы бы хотели и голосовать, и агитировать?

— Очень я напряглась, когда «Курск» потонул. Я думала, сейчас прибежит из Сочи всех утешать, а он не приехал. Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит. Потом все кончится опять, нормально все будет, да? А людей уже не вернешь. Поломанные судьбы. Беда.

О Никите Михалкове

Я его обожаю. Я его люблю (несмотря на то, что он обо мне говорит). Это вынужденная позиция.

— То есть вы думаете, он говорит то, во что не верит?

— Нет, конечно. Он гораздо тоньше. Но он пошел в отца — тот, может, и не верил, но очень поддерживал. Он знал, что вот так надо. Но все равно я думаю, что ко мне он тоже хорошо относится, несмотря на то, что говорит. Время такое, понимаешь. Время. Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей, я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров и радостен.