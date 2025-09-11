Baltijas balss logotype
Рэпер Егор Крид отважно бросил вызов супруге SHAMAN 1 1313

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
«Вот и все её „факты“. Все они — фейк».

Певец Егор Крид обвинил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в публикации фейков в ответ на пост об участии оппонента в «вечеринке ярых русофобов в США». Мнение рэпер высказал в своем телеграм-канале.

Мизулина припомнила Криду выступление в 2022 году против проведения СВО. «Кроме того, не так давно он засветился на вечеринке ярых русофобов в США», — написала она и добавила, что на опубликованном в посте фото есть «минимум один иностранный агент».

В ответ Крид заметил, что фотография была сделана два года назад, а на снимке певец запечатлен «в компании разных людей на дне рождения знакомого». Он подчеркнул, что фото было сделано не в США, а в Дубае, а упомянутый иностранный агент на тот момент еще не имел этого статуса.

«Вот и все её „факты“. Все они — фейк», — написал Крид и посоветовал Мизулиной «осваивать фотошоп и свою фантазию».

csii22.jpg

На снимке запечатлен стример Алексей Губанов, известный как JesusAVGN и Хесус. Минюст включил его в список иностранных агентов в апреле 2025 года.

Интернет-ссора между главой Лиги безопасного интернета и исполнителем началась 2 сентября, после того как Мизулина раскритиковала рэпера за поцелуй во время концерта в «Лужниках» с девушкой из подтанцовки и ее откровенный танец. Крид ответил резким постом.

Егор Крид (настоящее имя — Егор Николаевич Булаткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен. 10 апреля 2020 года выпустил третий студийный альбом, под названием 58, под номер региона Пензенской области, где родился артист. Единственным синглом с альбома стал трек «Мне всё Монро» совместно с HammAli & Navai. В записи альбома приняли участие HammAli & Navai, Моргенштерн, Нюша и DAVA.

#цензура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    настоящий отважный герой - с бабой бодается !!!

    7
    2

