На третий день интернет-перепалки певец Егор Крид обвинил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в публикации фейков в ответ на пост об участии оппонента в «вечеринке ярых русофобов в США». Мнение рэпер высказал 5 сентября в своем телеграм-канале.

«Вот и все её „факты“. Все они — фейк», — написал Крид и посоветовал Мизулиной «осваивать фотошоп и свою фантазию».

На снимке запечатлен стример Алексей Губанов, известный как JesusAVGN и Хесус. Минюст включил его в список иностранных агентов в апреле 2025 года.

Интернет-ссора между главой Лиги безопасного интернета и исполнителем началась 2 сентября, после того как Мизулина раскритиковала рэпера за поцелуй во время концерта в «Лужниках» с девушкой из подтанцовки и ее откровенный танец. Крид ответил резким постом.

Егор Крид (настоящее имя — Егор Николаевич Булаткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен. 10 апреля 2020 года выпустил третий студийный альбом, под названием 58, под номер региона Пензенской области, где родился артист. Единственным синглом с альбома стал трек «Мне всё Монро» совместно с HammAli & Navai. В записи альбома приняли участие HammAli & Navai, Моргенштерн, Нюша и DAVA.