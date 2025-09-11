Владимирская епархия призвала «воздержаться от романтизации и героизации» писателя Венедикта Ерофеева, особенно отмечая его поэму «Москва — Петушки».

В епархии считают, что попытки представить Ерофеева как культурного героя опасны, так как его творчество искажает «образ русского человека», пропагандирует пьянство и не содержит нравственных ориентиров.

«В то время как светская критика может рассматривать формальные литературные особенности его текстов, Церковь как хранительница духовно-нравственных основ обязана дать иную, содержательную оценку. Мы призываем средства массовой информации, деятелей культуры и педагогов воздержаться от романтизации и героизации данного автора и его главных произведений, поскольку его творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества», — говорится в заявлении.

Отдельно епархия уточнила, что в книгах Ерофеева содержатся кощунственные высказывания о Боге. В текстах писателя, по мнению церкви, бытие Бога подвергается насмешкам через «уничижительные и богохульные образы» (на примере икоты).

«Это не является формой творческого поиска или богоборчества, а есть проявление глумления над святыней, что недопустимо в культурном поле», — добавили в епархии.

Венедикт Васильевич Ерофеев (24 октября 1938, пос. Нива-3, Мурманская область — 11 мая 1990, Москва) — русский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки». В 1970 году Ерофеев закончил поэму в прозе «Москва — Петушки». Она была опубликована в иерусалимском журнале «АМИ» в 1973 году тиражом триста экземпляров. В 1987 году Венедикт Ерофеев принял крещение в Католической церкви в единственном в то время действующем в Москве католическом храме св. Людовика Французского. С 1985 года Ерофеев страдал раком гортани. После операции, проведённой в 1987 году, мог говорить лишь при помощи голосообразующего аппарата.