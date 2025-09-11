Собчак и Арестовича заметили вместе в Лондоне. Чем они занимались?

В Лондоне на видео сняли гуляющих вместе Собчак и Арестовича.

Российскую журналистку Ксению Собчак заметили гуляющей с бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Видео прогулки опубликовали в сети.

На кадрах видно, как Собчак идет по улице с Арестовичем, который держит зонт. Ролик снят в Лондоне. Предполагается, что журналистка брала у него интервью, так как перед ними шли операторы.

Ряд российских пользователей в соцсетях, комментируя опубликованную в сети видеозапись, возмутились, как можно брать интервью у человека, который призывал уничтожить Россию, ведь основная аудитория Собчак находится в РФ - а у каждого ее интервью в Youtube миллионы просмотров.

Ранее Ксения Собчак выпустила интервью с самым популярным русскоязычным блогером и открытым гомосексуалистом, проживающим в Париже.