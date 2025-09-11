Много лет юноша прожил в Западной Европе, но сейчас вернулся в Москву.

На минувших выходных прошел уже традиционный футбольный матч, за который отвечает благотворительный фонд Константина Хабенского. На спортивном мероприятии помимо известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса можно было увидеть и старшего отпрыска худрука МХТ имени Чехова.

Матч состоялся на Патриарших прудах в одном из местных дворов. Участники собрались более чем интересные. В команде благотворительной программы ДоброFon играли такие знаменитости, как, например, Евгения Медведева и Роман Костомаров.

А в звездной команде за победу бились Тихон Жизневский, Леон Кемстач, Дмитрий Чеботарев, Виктор Добронравов и другие селебрити. Капитаном выступил сын Константина Хабенского Иван. Как известно, он всегда был непубличной личностью. Долгое время никто вообще не знал в подробностях, что происходит со старшим ребенком артиста. А теперь 17-летний Хабенский каждый год принимает участие в благотворительных футбольных матчах звездного отца.

С мероприятия осталось много фото, на которых можно рассмотреть подросшего Ивана. Одним из таких снимков в личном блоге в Instagram поделился Александр Цыпкин, который также играл в звездной команде.

Камера запечатлела Ивана Хабенского рядом с родителем и все смогли увидеть, каким же красивым вырос звездный наследник. Высокий блондин, он уже давно перерос отца. К слову, 25 сентября ему исполнится уже 18 лет.

Долгие годы Иван жил вместе со своей бабушкой в Испании. Но не так давно он переехал поближе к отцу, в Москву. В сентябре ему исполнилось 16 лет. Учится он в частной гимназии, где идет упор на иностранные языки. Пока неизвестно, пойдет ли сын по стопам отца . На данный момент его больше интересует спорт, нежели театральное искусство.

Напомним, у Константина Хабенского — трое детей. Старший Иван родился в браке с журналисткой Анастасией Смирновой. Еще во время беременности у Анастасии диагностировали онкологическое заболевание, но до родов она отказалась от лечения. А позже одолеть онкологию было уже поздно. Анастасия умерла в 2008 году.

Второй раз Хабенский женился на своей коллеге, актрисе Ольге Литвиновой. У супругов — две дочери, которым Константин старается посвящать все свободное время.