Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперт по долгожительству перечислил позволяющие дожить до 100 лет привычки 0 471

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Эксперт по долгожительству перечислил позволяющие дожить до 100 лет привычки
ФОТО: Unsplash

Терапевт: ходьба босиком и обливания холодной водой продлевают жизнь.

Специалист по долгожительству терапевт Мохаммед Энаят перечислил привычки, позволяющие дожить до 100 лет. Своими рекомендациями он поделился в беседе с Metro.

По словам Энаята, продлить жизнь помогают прогулки при дневном свете сразу после пробуждения и ходьба босиком по природным поверхностям, например, траве (в идеале во время выполнения дыхательных упражнений или упражнений на осознанность). Он объяснил, что такие прогулки позволяют регулировать циркадный ритм организма и противостоять стрессу. Также, добавил он, полезными могут быть обливания холодной водой, стимулирующие обмен веществ.

Кроме того, Энаят посоветовал снижать уровень кортизола перед сном, что поспособствует здоровью мозга. «Займитесь вечером медитацией или дыхательными упражнениями, избегайте использования экранов по крайней мере за час до сна и следите за тем, чтобы в вашей комнате было прохладно и темно», — добавил он.

Частью вечернего досуга терапевт предложил сделать упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна. «С возрастом мышцы тазового дна ослабевают, мочевой пузырь не получает достаточной поддержки, и вам приходится просыпаться, чтобы помочиться ночью. Таким образом, поддерживая силу мышц тазового дна, вы предотвратите необходимость просыпаться и нарушать свой сон для мочеиспускания», — заключил он.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 294
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 336
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 2
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 5
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 11
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 31
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 67
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 51
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 2
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 5
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео